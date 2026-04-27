Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে কৃষক হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে কৃষক হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামি। ছবি: সংগৃহীত

জমি নিয়ে পূর্ব বিরোধের জেরে ময়মনসিংহের ফুলপুরের কৃষক আশ্রাব আলী হত্যা মামলায় তিনজনের মৃত্যুদণ্ড ও তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন নূর হোসেন, সহিদুল ও উজ্জল মিয়া এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন সোহরাব আলী, স্বরূপা খাতুন ও রেহানা খাতুন।

আজ সোমবার দুপুরে ময়মনসিংহের বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই আদেশ দেন।

মামলার বিবরণে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ আকরাম হোসেন জানান, ২০১৪ সালের ১৮ জানুয়ারি সকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কৃষক আশ্রাব আলীকে হত্যা করেন। পরদিন নিহত আশ্রাব আলীর ছেলে জুলহাস ছয়জনকে আসামি করে ফুলপুর থানায় মামলা করেন।

মামলায় ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ, আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শেষে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করে নূর হোসেন, সহিদুল ও উজ্জল মিয়াকে মৃত্যুদণ্ড ও প্রত্যেককে ৩০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, সেই সঙ্গে অভিযুক্ত সোহরাব আলী, স্বরূপা খাতুন ও রেহানা খাতুনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাহত্যাফুলপুরময়মনসিংহ বিভাগকৃষকমৃত্যুদণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

