২৪ হাজার ডলারসহ বাংলাবান্ধায় ভারতীয় নাগরিক আটক

পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ সোমবার বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্ট থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এই সময় তাঁর কাছ থেকে ২৪ হাজার ৬০০ ইউএস ডলার জব্দ করা হয়।
আটক ব্যক্তির নাম পলাশ চন্দ্র মাঝি, তিনি ভারতের হুগলি জেলার খানাকুল এলাকার বাসিন্দা।
ইমিগ্রেশন পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্ট চেকপোস্টে তল্লাশির সময় পলাশ চন্দ্র মাঝির কাছে ২৪ হাজার ৬০০ ইউএস ডলার খুঁজে পায় বিজিবি। পরে অবৈধভাবে ডলার পরিবহনের দায়ে তাঁকে আটক দেখানো হয়। তিনি মাসখানেক আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন।
এ বিষয়ে বাংলাবান্ধা ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কেফায়েতুল ওয়ারেস বলেন, তিনি মাসখানেক আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন। আজ ফেরার সময় ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চেকপোস্টে তাঁকে আটক করে তল্লাশি করে বিজিবি। এ সময় তাঁর কাছে ইউএস ডলার পাওয়া যায়। তাঁর বিরুদ্ধে বিজিবি ও কাস্টমসের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
