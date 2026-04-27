রেকর্ডীয় জমি বালুমহালে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে গোয়াইনঘাটে স্থানীয়দের মানববন্ধন

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি 
খেলার মাঠ ও রেকর্ডীয় জমি রক্ষায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার দক্ষিণ প্রতাপপুরে খেলার মাঠ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের রেকর্ডীয় জমি রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন এবং সমাবেশ করেছেন এলাকাবাসী। এতে কয়েক শ নারী-পুরুষ অংশ নেন।

আজ সোমবার (২৭ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার দক্ষিণ প্রতাপপুর এলাকায় আয়োজিত এই মানববন্ধনে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, দক্ষিণ প্রতাপপুর মৌজার ১১৪, ৪৬, ৪৪, ৪৫, ৫১, ৫২, ১২০, ১২২, ১২৩, ১১৫, ৯৫ ও ১১৮ দাগের প্রায় ১৬ একর রেকর্ডীয় জমি বালুমহালের অন্তর্ভুক্ত করেছে প্রশাসন। হাজীপুর বালুমহাল নাম দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে হাজীপুরে কোনো বালু নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, উদ্দেশ্যমূলকভাবে দক্ষিণ ও উত্তর প্রতাপপুর এলাকার বসতভিটা ও আবাদি জমিকে বালুমহাল হিসেবে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে, যাতে ধীরে ধীরে ভূমিহীন হয়ে পড়ে এলাকার মানুষ এবং অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা আরও অভিযোগ করেন, সরকার যাঁদের ইজারা দিয়েছে, তাঁরা এখনো দখল বুঝে না পেলেও স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চক্র ‘বালুখেকো’ হিসেবে মাঠে নেমেছে।

এই অবৈধ বালু পরিবহনের ফলে এলাকায় ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, গতকাল রোববার রাতে যানজটে আটকা পড়ে সঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছাতে না পেরে একজন চা-শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

মানববন্ধন ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শামছুল হক, শ্রী ময়না দেবনাথ, কাদির মৌলভি, শ্রী নিরঞ্জন নাথ, ফখর উদ্দিন, আব্দুল মতিন, আবু বক্কর, ইমতাজুর রহমান প্রমুখ।

সমাবেশ থেকে এলাকাবাসী অবিলম্বে রেকর্ডীয় জমি ও খেলার মাঠকে বালুমহালের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান। অন্যথায় নিজেদের ঘরবাড়ি ও অস্তিত্ব রক্ষায় আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। একই সঙ্গে রাতের আঁধারে বালু লুটপাটকারী চক্রের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

