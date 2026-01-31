পদ্মায় গোসলে নেমে এমআইএসটির ছাত্র নিখোঁজ

মুন্সিগঞ্জে পদ্মা সেতুর ৪ নম্বর পিলারের কাছে নদীতে গোসল করতে নেমে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছেন।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে জেলার লৌহজং উপজেলার মাওয়া এলাকায় পদ্মা সেতুর ৪ নম্বর পিলারের কাছে পদ্মা নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ শিক্ষার্থীর নাম নাঈম (২৩)। তিনি এমআইএসটির সিভিল ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বেলা আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে এমআইএসটির ১৮ শিক্ষার্থী একটি ট্রলারে করে পদ্মা সেতু দেখার উদ্দেশ্যে মাওয়া এলাকায় যান। এ সময় সেতুর ৪ নম্বর পিলারের কাছাকাছি নদীতে তিন শিক্ষার্থী গোসল করতে নামেন। গোসলের একপর্যায়ে দুই শিক্ষার্থী নিরাপদে উঠে আসতে পারলেও নাঈম নদীর চোরাবালির অংশে আটকে পড়েন। পরে তিনি পানিতে তলিয়ে যান এবং এর পর থেকে তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় নদীতে তীব্র স্রোত ছিল না। তবে নদীর তলদেশে চোরাবালির কারণে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিখোঁজ হওয়ার আগ মুহূর্তের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
খবর পেয়ে মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকা থেকে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে তল্লাশি কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, নিখোঁজ শিক্ষার্থীকে উদ্ধারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনায় নিখোঁজ শিক্ষার্থীর সহপাঠী ও স্বজনদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।
