যশোরে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার ভোজগাতী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আজ শনিবার সন্ধ্যায় মনিরামপুর থানা-পুলিশ তাঁকে কুয়াদা বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।
আব্দুর রাজ্জাক মনিরামপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি টানা দ্বিতীয়বারের মতো ভোজগাতী ইউপির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রজিউল্লাহ খান।
ওসি বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলায় আব্দুর রাজ্জাক চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জে পদ্মা সেতুর ৪ নম্বর পিলারের কাছে নদীতে গোসল করতে নেমে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে জেলার লৌহজং উপজেলার মাওয়া এলাকায় পদ্মা সেতুর ৪ নম্বর পিলারের কাছে পদ্মা নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
মাদারীপুরে জুয়া খেলায় বাধা দেওয়ায় লোহার রডের আঘাতে আহত নৈশপ্রহরী জাহাঙ্গীর খাঁ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে মরদেহ মাদারীপুর ২৫০ শয্যার হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। এর আগে ভোরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।১ ঘণ্টা আগে
কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) উপাচার্য ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেছেন, ‘ইসলামি বিধান তথা ইসলামি শরিয়ার কার্যকারিতা ও সর্বজনীন কল্যাণের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। এ সম্পর্কে গণমানুষের ধারণা ও জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে হবে। এ জন্য তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদার করা প্রয়োজন।১ ঘণ্টা আগে
দলীয় নির্দেশনা অমান্য ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে সিলেটে বিএনপির ৯ নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। জোটের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে অংশ না নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বিএনপির বহিষ্কৃত...২ ঘণ্টা আগে