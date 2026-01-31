Ajker Patrika
যশোর

যশোরে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
আব্দুর রাজ্জাক। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার ভোজগাতী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আজ শনিবার সন্ধ্যায় মনিরামপুর থানা-পুলিশ তাঁকে কুয়াদা বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

আব্দুর রাজ্জাক মনিরামপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি টানা দ্বিতীয়বারের মতো ভোজগাতী ইউপির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রজিউল্লাহ খান।

ওসি বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলায় আব্দুর রাজ্জাক চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

