কুষ্টিয়া

ইসলামি বিধানের কল্যাণের কথা তুলে ধরতে হবে: ইবি উপাচার্য

ইবি সংবাদদাতা
বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ অ্যান্ড লিগ্যাল এইড সেন্টারে কোর্স শেষে অতিথিদের সঙ্গে সনদধারীরা। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) উপাচার্য ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেছেন, ‘ইসলামি বিধান তথা ইসলামি শরিয়ার কার্যকারিতা ও সর্বজনীন কল্যাণের কথা মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। এ সম্পর্কে গণমানুষের ধারণা ও জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে হবে। এ জন্য তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণা জোরদার করা প্রয়োজন। এসবের মাধ্যমে ইসলামি আইন সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূর হবে।’

আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন। রাজধানীর পুরানা পল্টনে বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ অ্যান্ড লিগ্যাল এইড সেন্টারে এই আয়োজন করা হয়। ‘অ্যাডভান্স কোর্স অন রিসার্চ মেথোডলজি ইন ইসলামিক স্টাডিজ’ শীর্ষক কোর্সটি ইসলামি ও আরবি বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী এবং এমফিল ও পিএইচডি গবেষকদের অংশগ্রহণে এ কোর্সটি পরিচালিত হয়।

১০ সপ্তাহব্যাপী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে গবেষণার মৌলিক ধারণা, গবেষণা প্রবন্ধ রচনার কৌশল ও প্রকাশনা এবং গবেষণা প্রস্তাবনা লিখন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকেরা এতে অংশ নেন।

সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, ‘ইসলামি জ্ঞান-গবেষণায় গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ বর্তমান সময়ের অনিবার্য দাবি। আর্থসামাজিক পরিমণ্ডলে ইসলামের প্রয়োগ, জ্ঞানের জগতে নতুন জ্ঞান সৃজন, মানবতার কল্যাণ এবং একাডেমিক ক্ষেত্রে প্রবন্ধ, এমফিল ও পিএইচডি অভিসন্দর্ভ রচনায় “অ্যাডভান্স কোর্স অন রিসার্চ মেথোডলজি ইন ইসলামিক স্টাডিজ” অসামান্য অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ড. মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সেন্টারের জেনারেল সেক্রেটারি সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন। অনুষ্ঠানে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন কোর্সের কো-অর্ডিনেটর ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানি।

বিশেষ অতিথি ব্যারিস্টার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন বলেন, ল রিসার্চ সেন্টার ইসলামি গবেষণা প্রশিক্ষণ ও প্রকাশনায় দেশের অনন্য অসাধারণ এবং এখান থেকে প্রকাশিত ‘ইসলামি আইন ও বিচার’ আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল। ইসলামি গবেষণার ক্ষেত্রে এটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম বলেন, ইসলামি গবেষণাভিত্তিক উচ্চমানের প্রশিক্ষণের আয়োজন বাংলাদেশ ইসলামিক ল রিসার্চ অ্যান্ড লিগ্যাল এইড সেন্টারের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক পরিসরে এ ধরনের কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

