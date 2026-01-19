Ajker Patrika

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করায় রেস্টুরেন্টকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করায় রেস্টুরেন্টকে ১ লাখ টাকা জরিমানা
গজারিয়ায় রেস্টুরেন্টে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি ও সংরক্ষণের দায়ে শাহ শের আলী গ্রিন লাউঞ্জ রেস্টুরেন্টকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর ১২টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত গজারিয়া উপজেলার বালুয়াকান্দি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।

এ সময় রেস্টুরেন্টে খাবার রান্না ও প্রক্রিয়াজাতকরণে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ; রান্না করা খাবার উন্মুক্ত রাখা; ময়লার ডাস্টবিন খোলা রাখা; অপরিষ্কার ফ্রিজে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ এবং বাবুর্চি ও কর্মীদের হাত ধোয়ার জন্য কোনো স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা না থাকার অপরাধে ম্যানেজার মো. জিয়াউর রহমানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খাবার প্রস্তুতের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ফারহানা খান ও গজারিয়া থানা-পুলিশের একটি টিম।

আসিফ আল আজাদ বলেন, জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনো আপস করা হবে না। ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চালানো হবে। ভবিষ্যতে কেউ অনিয়ম করলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

