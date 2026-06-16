Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে মাইক্রোবাস খাদে পড়ে নারী নিহত, আহত ১০

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে মাইক্রোবাস খাদে পড়ে নারী নিহত, আহত ১০
আজ দুপুর ১২টার দিকে সিরাজদিখানের কুসুমপুর গ্রামের বউবাজার এলাকায় মাইক্রোবাসটি খাদে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মাইক্রোবাস রাস্তার পাশের খাদে পড়ে মমতাজ বেগম (৩৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ জুন) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের কুসুমপুর গ্রামের বউবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টঙ্গিবাড়ী উপজেলা থেকে যাত্রী নিয়ে একটি সাদা রঙের মাইক্রোবাস হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেয়। পথে কুসুমপুর গ্রামের বউবাজার এলাকায় পৌঁছালে চালকের অসাবধানতায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের পানিতে পড়ে যায়।

দুর্ঘটনায় চালকসহ মাইক্রোবাসের ১১ যাত্রী আহত হন। স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁদের উদ্ধার করে সিরাজদিখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মমতাজ বেগমকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মমতাজ বেগম মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার বজ্রযোগিনী এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. জামসেদ ফরিদী জানান, দুর্ঘটনায় আহত ১১ জনকে হাসপাতালে আনা হয়। এর মধ্যে এক নারী হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যান। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিদর্শক মো. আরিফ আনোয়ার বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের একটি দল। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, স্থানীয়রা ইতিমধ্যে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর কাজ শুরু করেছেন। পরে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরাও উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেন। মাইক্রোবাসে চালকসহ মোট ১১ জন ছিলেন। সবাইকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও হাসপাতালে নেওয়ার পর এক নারীর মৃত্যু হয়।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জমাইক্রোবাসদুর্ঘটনাসিরাজদিখানআহতমুন্সিগঞ্জ সদর
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