Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে সাবেক এমপি মহিউদ্দিন আহমেদের দাফন সম্পন্ন

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ মার্চ ২০২৬, ১৬: ৩১
মহিউদ্দিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জ-১ (সিরাজদিখান-শ্রীনগর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সিরাজদিখান উপজেলা কমিটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ বুধবার (১১ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে সিরাজদিখান উপজেলার মালখানগর কলেজমাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে তাঁকে উপজেলার মালখানগর ইউনিয়নের গোড়াপীপাড়া কবরস্থানে মায়ের কবরের পাশে দাফন করা হয়।

মহিউদ্দিন আহমেদের জানাজায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুল কুদ্দুস ধীরন, শ্রীনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. মমিন আলী, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আলী আনসার মোল্লা, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আওলাদ হোসেন মৃধা, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মো. সুমন মিয়া, উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি হাকিম হাওলাদার এবং বিকল্প যুবধারার কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যসচিব উপাধ্যক্ষ আসাদুজ্জামান বাচ্চুসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা।

মালখানগর কলেজ মাঠে মহিউদ্দিন আহমেদের জানাজা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
মালখানগর কলেজ মাঠে মহিউদ্দিন আহমেদের জানাজা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মহিউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য ও সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মো. আব্দুল্লাহ। তিনি মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মহিউদ্দিন আহমেদ শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। দীর্ঘদিন তিনি স্থানীয় রাজনীতি ও জনপ্রতিনিধিত্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মালখানগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে টানা পাঁচবার নির্বাচিত হন এবং সিরাজদিখান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনবার দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুন্সিগঞ্জ-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি সিরাজদিখান উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ের বাবা। রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য গুণগ্রাহী ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে মুন্সিগঞ্জের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সর্বস্তরের মানুষের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জএমপিঢাকা বিভাগসিরাজদিখানসংসদ সদস্যজেলার খবরআওয়ামী লীগ
