মুন্সিগঞ্জে রেস্টুরেন্টে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় একটি রেস্টুরেন্টের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) সকাল সোয়া ৯টার দিকে উপজেলার ভাগ্যকূল রোড এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ভাগ্যকূল রোডে ভিশন অ্যাম্পোরিয়ামের বিপরীতে অবস্থিত নবাব কাচ্চি ডাইন রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন রেস্টুরেন্টের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তাদের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের ফলে আগুন আশপাশের দোকানপাট ও অন্যান্য স্থাপনায় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।
রেস্টুরেন্টের মালিক মো. আনোয়ার হোসেন বাবু বলেন, অগ্নিকাণ্ডে রেস্টুরেন্টের আসবাব, সাজসজ্জার বিভিন্ন সামগ্রী এবং রান্নাঘরের মালামাল পুড়ে যায়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, রান্নাঘরে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত করে পরে নির্ধারণ করা হবে।
