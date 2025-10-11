মাটি সরে হেলে পড়েছে সেতু, বিপাকে চার গ্রামের মানুষ

আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে সংযোগ সড়কের মাটি সরে গিয়ে একটি সেতু বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়েছে। এতে উপজেলার চারটি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার মানুষের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মাটি সরে যাওয়ার বিষয়টি দ্রুত প্রশাসনকে জানানো হলেও সময়মতো ব্যবস্থা না নেওয়ায় সেতুটি এখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে সরেজমিনে উপজেলার কলমা ইউনিয়নের দাশপাড়া এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, কলমা-পাঠানবাড়ী খালের ওপর নির্মিত সেতুটি পশ্চিম দিকে মারাত্মকভাবে হেলে আছে। যেকোনো মুহূর্তে এটি ভেঙে পড়তে পারে—এমন আশঙ্কা এলাকাবাসীর।
জানা গেছে, উপজেলার বিধুয়াইল, পাঁচনখোলা, দাশপাড়া ও পূর্ব কলমা গ্রামের মানুষের চলাচলের একমাত্র ভরসা ছিল এই সেতু। গত সেপ্টেম্বরের শুরুতে সেতুর পশ্চিম পাশের সংযোগ সড়কের মাটি সরতে শুরু করে। প্রায় ১৫ দিন পর সড়কসহ মাটি ধসে পড়লে সেতুটি এক পাশে হেলে যায় এবং যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।
দুর্ভোগ লাঘবে কলমা ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে সেতুর পাশে একটি অস্থায়ী কাঠের সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। তবে এটি দিয়ে শুধু মানুষ হেঁটে পার হতে পারছেন। ফলে গ্রামগুলো থেকে পণ্য পরিবহন এবং জরুরি প্রয়োজনে যান চলাচল বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
উপজেলা এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, ২০০৬ সালে প্রায় ১৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ৮০ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রশস্ত দাশপাড়া সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছিল। দাশপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল জলিল বলেন, ‘এ সেতুটি আমাদের গ্রামের প্রাণের মতো। এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের জীবনযাত্রা থেমে গেছে। ঝুঁকি নিয়ে সাঁকো পার হয়ে বাজারে যেতে হচ্ছে।’ আরেক বাসিন্দা ইসমাইল শেখ বলেন, সেতুটি হেলে পড়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আনা-নেওয়া করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে।
জানতে চাইলে কলমা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. মমিন উদ্দিন দোকানদার (হিরণ) বলেন, ‘মানুষের দুর্ভোগ কমাতে পরিষদের তহবিল থেকে একটি সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। নতুন সেতু নির্মাণের জন্য আমরা উপজেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছি।’
এ বিষয়ে লৌহজং উপজেলা প্রকৌশলী মো. রেজাউল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর বৃষ্টি অনেক বেশি হয়েছে। অতিবৃষ্টির কারণে সেতুর সংযোগ সড়কের মাটি নরম হয়ে ধসে পড়েছে। ফলে সেতুটি পশ্চিম দিকে হেলে গেছে। বর্তমানে সেতুটি এমন অবস্থায় রয়েছে যে এটি মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব নয়। জনগণের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে পুরোনো সেতুটি ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করাই একমাত্র সমাধান।
লৌহজং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নেছার উদ্দিন বলেন, হেলে পড়া সেতুটি অপসারণ করে সেখানে একটি নতুন সেতু নির্মাণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বর্ষা মৌসুম শেষে পানি কমে গেলে দ্রুতই নতুন সেতুর নির্মাণকাজ শুরু করা হবে।
মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে সংযোগ সড়কের মাটি সরে গিয়ে একটি সেতু বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়েছে। এতে উপজেলার চারটি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার মানুষের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মাটি সরে যাওয়ার বিষয়টি দ্রুত প্রশাসনকে জানানো হলেও সময়মতো ব্যবস্থা না নেওয়ায় সেতুটি এখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে সরেজমিনে উপজেলার কলমা ইউনিয়নের দাশপাড়া এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, কলমা-পাঠানবাড়ী খালের ওপর নির্মিত সেতুটি পশ্চিম দিকে মারাত্মকভাবে হেলে আছে। যেকোনো মুহূর্তে এটি ভেঙে পড়তে পারে—এমন আশঙ্কা এলাকাবাসীর।
জানা গেছে, উপজেলার বিধুয়াইল, পাঁচনখোলা, দাশপাড়া ও পূর্ব কলমা গ্রামের মানুষের চলাচলের একমাত্র ভরসা ছিল এই সেতু। গত সেপ্টেম্বরের শুরুতে সেতুর পশ্চিম পাশের সংযোগ সড়কের মাটি সরতে শুরু করে। প্রায় ১৫ দিন পর সড়কসহ মাটি ধসে পড়লে সেতুটি এক পাশে হেলে যায় এবং যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।
দুর্ভোগ লাঘবে কলমা ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে সেতুর পাশে একটি অস্থায়ী কাঠের সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। তবে এটি দিয়ে শুধু মানুষ হেঁটে পার হতে পারছেন। ফলে গ্রামগুলো থেকে পণ্য পরিবহন এবং জরুরি প্রয়োজনে যান চলাচল বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
উপজেলা এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, ২০০৬ সালে প্রায় ১৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ৮০ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রশস্ত দাশপাড়া সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছিল। দাশপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল জলিল বলেন, ‘এ সেতুটি আমাদের গ্রামের প্রাণের মতো। এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের জীবনযাত্রা থেমে গেছে। ঝুঁকি নিয়ে সাঁকো পার হয়ে বাজারে যেতে হচ্ছে।’ আরেক বাসিন্দা ইসমাইল শেখ বলেন, সেতুটি হেলে পড়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আনা-নেওয়া করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে।
জানতে চাইলে কলমা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. মমিন উদ্দিন দোকানদার (হিরণ) বলেন, ‘মানুষের দুর্ভোগ কমাতে পরিষদের তহবিল থেকে একটি সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। নতুন সেতু নির্মাণের জন্য আমরা উপজেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছি।’
এ বিষয়ে লৌহজং উপজেলা প্রকৌশলী মো. রেজাউল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর বৃষ্টি অনেক বেশি হয়েছে। অতিবৃষ্টির কারণে সেতুর সংযোগ সড়কের মাটি নরম হয়ে ধসে পড়েছে। ফলে সেতুটি পশ্চিম দিকে হেলে গেছে। বর্তমানে সেতুটি এমন অবস্থায় রয়েছে যে এটি মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব নয়। জনগণের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে পুরোনো সেতুটি ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করাই একমাত্র সমাধান।
লৌহজং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নেছার উদ্দিন বলেন, হেলে পড়া সেতুটি অপসারণ করে সেখানে একটি নতুন সেতু নির্মাণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বর্ষা মৌসুম শেষে পানি কমে গেলে দ্রুতই নতুন সেতুর নির্মাণকাজ শুরু করা হবে।
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ঘর থেকে স্বামী ও স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টায় উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের দারোগোল্লা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন সিনথিয়া (২০) ও তাঁর স্বামী সাব্বির (২২)। সাব্বির হোসেন ওই এলাকার নুর মোহাম্মদের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয়...৩৭ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের সখীপুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৈরি একটি কাঠের সাঁকো দিয়ে চলছে ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার। উপজেলার বাঘবেড়-গজারিয়া সড়কের গোহালিয়া খালের ওপর আগে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো ছিল। সড়কটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এলাকাবাসী নিজেদের উদ্যোগে কাঠ দিয়ে সাঁকো তৈরি করে চলাচল করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে...১ ঘণ্টা আগে
ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার। এ বছর ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলবে। এমন সময়ে ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার দুই সহস্রাধিক জেলেকে ভিন্ন রকম সময় কাটাতে দেখা যাচ্ছে। কেউ ইঞ্জিনচালিত নৌকার কাঠ ঠিক করছেন, কেউ নৌকায় আলকাতরা..১ ঘণ্টা আগে
হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার বহরা ইউনিয়নের দলগাঁও গ্রামে এক ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে মিলেছে বস্তাভর্তি টাকা। এই ঘটনায় গ্রামজুড়ে দেখা দিয়েছে ব্যাপক কৌতূহল ও আলোচনা। মৃত ভিক্ষুকের নাম নাসির মিয়া (৭০)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মিতব্যয়ী ও নিরহংকার জীবনযাপনের কারণে...২ ঘণ্টা আগে