Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে নিখোঁজের ২ দিন পর কিশোরের লাশ উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
জুনায়েদ মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে জুনায়েদ মিয়া (১৪) নামের এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার (২৯ মার্চ) রাত ৯টার দিকে উপজেলার আলিসারকুল গ্রামের কামারপাড়া এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

জুনায়েদ উপজেলার ভূনবীর ইউনিয়নে আলিসারকুল গ্রামের প্রবাসী রমিজ মিয়ার ছেলে। গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাড়ির সামনে থেকে সে নিখোঁজ হয়েছিল।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় জুনায়েদ নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর বাবা রমিজ মিয়া ফেসবুক লাইভে এসে সন্তানের সন্ধান চান। গতকাল কিশোরের লাশ উদ্ধার হওয়ায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জুনায়েদের লাশ উদ্ধারের পর গতকাল রাতে তাঁর বাবা আবার ফেসবুক লাইভে এসে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে তাদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানান। এ সময় তিনি ছেলে হত্যার বিচার চেয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ এলাকার সবার সহযোগিতাও কামনা করেন।

শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, আমরা ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেছি। এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে ১১৫ ডলার, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

সুনামগঞ্জে ১২ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই

কুমিল্লায় কুপিয়ে ও পিটিয়ে যুবককে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

ইভ্যালির রাসেল দম্পতির বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি টাকার অর্থপাচার মামলা

