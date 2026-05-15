Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে এক সপ্তাহে ১১ হত্যাকাণ্ডে জনমনে আতঙ্ক

রাতুল মণ্ডল, (শ্রীপুর) গাজীপুর
হত্যাকাণ্ডের পর স্বজনের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর জেলা জুড়ে এক সপ্তাহে একই পরিবারের পাঁচজনসহ ১১ জনকে গলা কেটে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্তকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরও থেমে নেই নৃশংসতা। সমাজের সচেতন নাগরিকরা বলছেন, একের পর এক এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণে অনিরাপদ হয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা। এসব হত্যাকাণ্ডের প্রভাব পড়ছে পরিবার থেকে সমাজ তথা রাষ্ট্রে। মানুষের মধ্যে বাড়ছে আতঙ্ক। পারিবারিক বন্ধনেও ফাটলের শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত ৮ মে দিবাগত রাতে কাপাসিয়া উপজেলার কাপাসিয়া ইউনিয়নের রাউৎকোনা গ্রামে নৃশংসভাবে খুন করা হয় একই পরিবারের শিশুসহ পাঁচজনকে। তাঁরা হলেন, শারমিন খানম (৩৫), তাঁর তিন কন্যা মিম (১৬) মারিয়া (৮) ফারিয়া (২) ও শারমিনের ছোট ভাই রসূল মোল্লা (২২)। এ ঘটনার মূল সন্দেহভাজন শারমিন খানমের স্বামী ফোরকান ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন।

এর পরদিন গত ৯ মে সন্ধ্যার দিকে উপজেলার প্রহ্লাদপুর ইউনিয়নের ফাওগান বাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে ষাটোর্ধ্ব এক বিএনপি নেতাকে সালিসে ডেকে নিয়ে ইউপি সদস্যের নেতৃত্বে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। মারধরের দুই দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত জয়নাল আবেদীন উপজেলার প্রহ্লাদপুর ইউনিয়নের ফাওগান গ্রামের মৃত নইমুদ্দিনের ছেলে। তিনি প্রহ্লাদপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন।

গত ১০ মে কালিয়াকৈর উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বাগচালা গ্রামে গরুচোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে খুন করে বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় তাদের ব্যবহৃত একটি ট্রাকও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা রুজু হয়েছে। একটি মামলা দায়ের করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা। পুলিশ বাদী হয়ে আরেকটি হত্যা মামলা দায়ের করেন, যেখানে ২৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

এরপর গত ১২ মে গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানার ওঝারপাড়া গ্রামের মহরের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় শুভ নামে এক অটোরিকশা চালককে গলা কেটে হত্যার পর অটোরিকশা ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। নিহত শুভ নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার গোবিন্দশ্রী গ্রামের আমির মিয়ার ছেলে। তিনি গাজীপুর মহানগরীর শরীফপুর এলাকায় ভাড়া থেকে অটোরিকশা চালাতেন।

আর গতকাল ১৪ মে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার রাজাবাড়ি ইউনিয়নের ডোয়াইবাড়ি গ্রামের বগারভিটা এলাকার গজারি বনের ভেতর থেকে মেহেদী হাসান আসিফ নামে এক অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত মেহেদী হাসান (২২) উপজেলার রাজাবাড়ি ইউনিয়নের ডোয়াইবাড়ি গ্রামের মো. হুমায়ুন আহমেদ জাকিরের ছেলে। তিনি পেশায় অটোরিকশা চালক ছিলেন।

এভাবে প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাচ্ছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এমন পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করছেন তারা। সন্তানদের স্কুলে বা বাইরে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হয়, না জানি কোন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা শুনতে হয় আজকে।

এ বিষয়ে কলেজশিক্ষক মনিরুল কবির বলেন, ``আইনের প্রতি মানুষের আস্থার অভাব তৈরি হয়েছে। এ কারণে মানুষ সহনশীলতা হারিয়েছে। এই আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকেই। সামাজিক অস্থিরতা দূর করতে হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধনে ফাটল দেখা দিলে এমন অপরাধ বেশি সংগঠিত হয়। তিনজনকে পিটিয়ে মেরে ফেলার আগে একবারও কেউ ভাবেননি যে, ওই মানুষগুলোরও সংসার-স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবারগুলোতে নৈতিকতার শিক্ষা ও চর্চা বাড়াতে হবে।'

ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অসীম বিভাকর বলেন, ``আমার কাছে মনে হয়েছে, আমরা যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছি না। আমাদের মধ্যেকার সুকুমার বৃত্তিগুলো লোপ পেয়ে আমরা ক্রমশই প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে যাচ্ছি। যাঁর কারণে আমরা হিংস্র হয়ে এই কাজগুলো খুব সহজে করে ফেলছি। আমাদের মধ্যে অপরাধ বোধ কাজ করছে না মাদক গ্রহণের কারণে। এজন্য এত খুনাখুনি, হানাহানি।'

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে গাজীপুর পুলিশ সুপার মো. শরিফ উদ্দিন বলেন,``মাদকের ব্যবহার এর অন্যতম কারণ। মাদকের ভয়াবহতা খুবই মারাত্মক। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি যে কোন ধরনের অপরাধ করতে পারে। তার বিবেক কাজ করে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সামাজিক ভাবে এগুলোর মোকাবিলা করতে হবে। সন্ধ্যার পর আপনার আমার সন্তান কোথায় যায়, কার সঙ্গে চলে এসব বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে এগুলোর রহস্য উদঘাটন হবে এবং অপরাধীর সাজা নিশ্চিত হবে।

