Ajker Patrika
En
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) অভিযানে ১০৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ শিপন মিয়া (২৫) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁর হেফাজত থেকে ইয়াবা বিক্রির নগদ ২৯ হাজার ৭৬০ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে শ্রীমঙ্গল থানাধীন ১ নম্বর মির্জাপুর ইউনিয়নের ছাত্রাবট গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত শিপন মিয়া ছাত্রাবট গ্রামের লুৎফুর মিয়া ওরফে লুতুর ছেলে।

জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সুদীপ্ত শেখর ভট্টাচার্য বলেন, গ্রেপ্তারকৃত ও পলাতক আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে ডিবি পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারশ্রীমঙ্গলডিবিপুলিশজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত