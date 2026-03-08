ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ তদারকিতে যুগ্ম সচিবদের নেতৃত্বে ছয়টি টিম গঠন

শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধের বিষয় তদারকি করতে যুগ্ম সচিবদের নেতৃত্বে ছয়টি টিম গঠন করা হয়েছে। এসব টিম বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে গিয়ে মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করে শ্রমিকদের বেতন, বোনাসসহ প্রাপ্য সবকিছু নিশ্চিত করবে।
রোববার (৮ মার্চ) সন্ধ্যায় মৌলভীবাজার সদর উপজেলার বাহারমর্দানে সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী প্রয়াত এম সাইফুর রহমানের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আরিফুল হক চৌধুরী এ কথা বলেন।
এর আগে বিকেলে মন্ত্রী সিলেট থেকে মৌলভীবাজারে এসে জেলা সার্কিট হাউসে পৌঁছান। সেখানে মৌলভীবাজার-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এম নাসের রহমান, জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাভেল, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় করেন মন্ত্রী।
আজ এই মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি-সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল করে আদালতকে জানায়, তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে ২৯ মার্চ পরবর্তী শুনানির জন্য দিন ধার্য করা৫ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় চাঁদাবাজির অভিযোগে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির (বিআরডিবি) চেয়ারম্যান মো. আকতার হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (৮ মার্চ) সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণপাড়া সদর বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২০ মিনিট আগে
বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) দুই সহস্রাধিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী বকেয়া বেতন ও ঈদুল ফিতরের বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। আজ রোববার নগর ভবনের সামনে জড়ো হয়ে তাঁরা এ বিক্ষোভ করেন।২৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের কথা বলতে গেলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তার নেতৃত্বে দেশের নারীরা রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে...১ ঘণ্টা আগে