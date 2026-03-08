Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ তদারকিতে যুগ্ম সচিবদের নেতৃত্বে ছয়টি টিম গঠন

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ তদারকিতে যুগ্ম সচিবদের নেতৃত্বে ছয়টি টিম গঠন
আরিফুল হক চৌধুরী। ফাইল ছবি

শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধের বিষয় তদারকি করতে যুগ্ম সচিবদের নেতৃত্বে ছয়টি টিম গঠন করা হয়েছে। এসব টিম বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে গিয়ে মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করে শ্রমিকদের বেতন, বোনাসসহ প্রাপ্য সবকিছু নিশ্চিত করবে।

রোববার (৮ মার্চ) সন্ধ্যায় মৌলভীবাজার সদর উপজেলার বাহারমর্দানে সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী প্রয়াত এম সাইফুর রহমানের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আরিফুল হক চৌধুরী এ কথা বলেন।

এর আগে বিকেলে মন্ত্রী সিলেট থেকে মৌলভীবাজারে এসে জেলা সার্কিট হাউসে পৌঁছান। সেখানে মৌলভীবাজার-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এম নাসের রহমান, জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাভেল, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় করেন মন্ত্রী।

ঈদমৌলভীবাজারসিলেট বিভাগবেতনবোনাসজেলার খবরশ্রমিক
হাদি হত্যা: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তথ্যে ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

টিউলিপ সিদ্দিককে আদালতে হাজির হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ

ব্রাহ্মণপাড়ায় বিআরডিবি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বেতন-বোনাসের দাবিতে বিসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বিক্ষোভ

খালেদা জিয়া বাংলাদেশের নারী জাগরণের পথিকৃৎ: মিফতাহ্ সিদ্দিকী

