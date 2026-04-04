মৌলভীবাজার

কমলগঞ্জে গভীর রাতে ১৬০০ লিটার অবৈধ ডিজেল জব্দ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
জব্দ করা ডিজেল। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে অবৈধভাবে মজুত করা ১ হাজার ৬০০ লিটার ডিজেল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের চিতলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব ডিজেল জব্দ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চিতলিয়া এলাকায় ‘হিরন এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি দোকানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় দোকানের ভেতর থেকে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা আটটি ড্রামে প্রায় ১ হাজার ৬০০ লিটার ডিজেল পাওয়া যায়।

অভিযানের সময় দোকানটির মালিক হিরন মিয়া ও তাঁর ছেলে জুয়েল মিয়া পালিয়ে যান। ফলে ঘটনাস্থল থেকে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

ইউএনও মো. আসাদুজ্জামান বলেন, উদ্ধার করা ডিজেল বর্তমানে প্রশাসনের হেফাজতে রয়েছে। জব্দ করা তেলের বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

