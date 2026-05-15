মৌলভীবাজারে নদীতে ভেসে আসা ভারতীয় নাগরিকের লাশ হস্তান্তর

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় মনু নদ থেকে উদ্ধার হওয়া এক ভারতীয় নাগরিকের লাশ সে দেশের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে কুলাউড়া থানা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সন্ধ্যায় উপজেলার চাতলাপুর স্থলবন্দর দিয়ে লাশটি হস্তান্তর করা হয়।
মৃত ব্যক্তির নাম নিত্যানন্দ মালাকার (৩৫)। তাঁর বাড়ি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাশহর এলাকায়।
জানা গেছে, ১১ মে বিকেলে কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নের চানপুর এলাকায় মনু নদ থেকে একটি লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, মৃত ব্যক্তি ভারতীয়। লাশটি নদীতে ভেসে বাংলাদেশে এসেছে।
কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান মোল্লা বলেন, মনু নদ থেকে অজ্ঞাতনামা হিসেবে লাশ উদ্ধারের পর আমরা তার পরিচয় শনাক্তে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শুরু করি। নিহত ব্যক্তির সঠিক পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর সব ধরনের আইনি প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় এক আওয়ামী লীগ নেতা ও তাঁর ইউপি সদস্য স্ত্রীকে জিম্মি করে চাহিদামতো টাকা না দেওয়ায় তিনটি খালি স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর রাখার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে। ভয়ে ওই দম্পতি স্ট্যাম্প উদ্ধারের জন্য থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে পারেননি। গত বুধবার এ ঘটনা ঘটে।৮ মিনিট আগে
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান জানান, রাকিবের শরীরের ৩৬ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে রাকিবের যমজ ভাই সাকিব ১৭ শতাংশ, মেহেদী ১৮ শতাংশ দগ্ধ নিয়ে ভর্তি আছে। তাদের শ্বাসনালিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।১২ মিনিট আগে
রাজশাহীর রেশমশিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু। আজ শুক্রবার রাজশাহীতে ব্র্যাকের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।১৫ মিনিট আগে
প্রায় ৫৩ হাজার একর সংরক্ষিত বনভূমি রয়েছে মৌলভীবাজারে। এই বনভূমিতে শত শত বছর ধরে বসবাস করছেন হাজারো ভিলেজার (বনের বাসিন্দা)। তাঁদের অনেকেই বনের সংরক্ষিত এলাকায় অবৈধভাবে পাকা ঘর তৈরি করছেন।২৬ মিনিট আগে