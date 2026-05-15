Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে নদীতে ভেসে আসা ভারতীয় নাগরিকের লাশ হস্তান্তর

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
নিত্যানন্দ মালাকার। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় মনু নদ থেকে উদ্ধার হওয়া এক ভারতীয় নাগরিকের লাশ সে দেশের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে কুলাউড়া থানা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সন্ধ্যায় উপজেলার চাতলাপুর স্থলবন্দর দিয়ে লাশটি হস্তান্তর করা হয়।

মৃত ব্যক্তির নাম নিত্যানন্দ মালাকার (৩৫)। তাঁর বাড়ি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাশহর এলাকায়।

জানা গেছে, ১১ মে বিকেলে কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নের চানপুর এলাকায় মনু নদ থেকে একটি লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, মৃত ব্যক্তি ভারতীয়। লাশটি নদীতে ভেসে বাংলাদেশে এসেছে।

কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান মোল্লা বলেন, মনু নদ থেকে অজ্ঞাতনামা হিসেবে লাশ উদ্ধারের পর আমরা তার পরিচয় শনাক্তে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শুরু করি। নিহত ব্যক্তির সঠিক পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর সব ধরনের আইনি প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

কুলাউড়ামৌলভীবাজারভারতীয়পুলিশসিলেট বিভাগজেলার খবরমৃতদেহ
