মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করেছে

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারে নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করেছে
পানি কমায় ভেসে উঠছে পচে যাওয়া ধানের খেত। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারে কমতে শুরু করেছে নদ-নদীর পানি। জেলার কুশিয়ারা, মনু ও ধলাই নদের পানি কমেছে, তবে জুড়ী নদীর পানি এখনো বিপৎসীমার ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠছে তলিয়ে যাওয়া বোরো খেত। তবে হাওর এলাকায় এখনো নিমজ্জিত বোরো ধান।

মৌলভীবাজার পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, গত কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে মনু, ধলাই, কুশিয়ারা ও জুড়ী নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। তবে গতকাল বিকেল থেকে পানি কমতে শুরু করে। এখন পানি অনেকটাই কমে গেছে।

সরেজমিন জেলার কমলগঞ্জ, রাজনগর ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলার বেশ কিছু এলাকা ঘুরে দেখা যায়, বৃষ্টি ও ঢলের পানিতে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ পানির নিচে তলিয়ে গেলেও এখন পানি কমায় পচা ধান দেখা যাচ্ছে। তবে হাওরের পানি কমেনি। হাওর এলাকা পানিতে টইটুম্বুর।

মৌলভীবাজার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী খালেদ বিন ওয়ালিদ বলেন, ‘জেলার নদীগুলোর পানি দ্রুত নামছে। আশা করছি, উজানে বৃষ্টি না হলে পানি আর বৃদ্ধি পাবে না।’

পাঠকের আগ্রহ

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

সম্পর্কিত

কর্মস্থলে যাওয়ার পথে সড়কে প্রাণ গেল পোশাকশ্রমিকের

কর্মস্থলে যাওয়ার পথে সড়কে প্রাণ গেল পোশাকশ্রমিকের

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু

বজ্রপাতে পুড়ে ছাই দিনমজুরের ঘর

বজ্রপাতে পুড়ে ছাই দিনমজুরের ঘর

নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি না করায় মুন্সিগঞ্জে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি না করায় মুন্সিগঞ্জে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা