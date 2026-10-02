Ajker Patrika
En
মৌলভীবাজার

৪ ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ৫৯
৪ ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক
কমলগঞ্জের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর ইঞ্জিন থেকে আলাদা হয়ে যায় আন্তনগর পাহাড়িকা এক্সপ্রেসের ৬ বগি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চার ঘণ্টা পর বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। এর আগে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের লাউয়াছড়ায় সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী আন্তনগর পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেনের হুক ছিঁড়ে ছয়টি বগি বনের ভেতর রেখে অন্য ছয় বগি নিয়ে ট্রেনটি শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছায়।

আজ শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে কমলগঞ্জ উপজেলার লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে রেখে যাওয়া ছয়টি বগি লাউয়াছড়া বনের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনের মাস্টার শাখাওয়াত হুসেন।

লাউয়াছড়া বনে ৬ বগি ফেলে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ট্রেন, ৩ ঘণ্টায়ও হয়নি উদ্ধারলাউয়াছড়া বনে ৬ বগি ফেলে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ট্রেন, ৩ ঘণ্টায়ও হয়নি উদ্ধার

এর আগে আজ বেলা দেড়টার দিকে চট্টগ্রামগামী আন্তনগর পাহাড়িকা এক্সপ্রেস (৭২০)-এর মাঝামাঝি ছয়টি বগির পর ক্লিপ ভেঙে যায়। এতে ছয়টি বগি রেখেই ট্রেনটি অন্য ছয় বগি নিয়ে পার্শ্ববর্তী শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনে চলে যায়। রেখে যাওয়া বগি উদ্ধারের জন্য বিকল্প ইঞ্জিন নিয়ে আসা হয়। পরে বগিগুলো উদ্ধারের পর বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে সিলেটের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।

বিষয়:

মৌলভীবাজাররেলওয়েরেলওয়ে স্টেশনসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত