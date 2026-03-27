Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

কুলাউড়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে একজনের মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে সুধীর বিশ্বাস (৫০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৭ মার্চ) সকালে পৌর শহরের আলালপুর রেললাইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুধীর বিশ্বাসজুড়ী উপজেলার আমতীলচক গ্রামের পলেন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে।

জানা যায়, সুধীর কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাজারে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। শুক্রবার সকালে বাড়ি ফেরার উদ্দেশে তিনি সেখান থেকে বের হন। এরপর সিলেটগামী উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

তবে মেয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়েই কেন ট্রেনে কাটা পড়লেন, তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

কুলাউড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে রেলওয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

بيانات

কুলাউড়ামৌলভীবাজারমৃত্যুদুর্ঘটনাট্রেনসিলেট বিভাগজেলার খবর
