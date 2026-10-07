Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

হাইল হাওরে জালে আটকে ছিল অজগর সাপ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
হাইল হাওরে জালে আটকে ছিল অজগর সাপ
উদ্ধারকৃত অজগর সাপ। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে হাইল হাওরের রউয়া বিলে মাছ ধরার জালে আটকে পড়া একটি অজগর সাপ অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের একটি দল প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টা চালিয়ে সাপটি উদ্ধার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতের কোনো একসময় বিলে পাতা মাছ ধরার জালে অজগরটি আটকে পড়ে। সকালে বিষয়টি দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সাইদুল হক বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেন।

সংবাদ পেয়ে বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল ও পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অজগরটিকে জালমুক্ত করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব না হলে দীর্ঘ সময় জালে পেঁচিয়ে অজগরটি মারা যেতে পারত। উদ্ধারের পর অজগর সাপটিকে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।

শ্রীমঙ্গল বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা কাজী নজরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, উদ্ধার করা অজগরটি স্বাস্থ্যপরীক্ষা শেষে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হবে।

বিষয়:

সাপমৌলভীবাজারসিলেট বিভাগশ্রীমঙ্গলজেলার খবর
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