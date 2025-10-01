শ্রীমঙ্গলে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১, গুরুতর আহত ২

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মতিগঞ্জ লইয়ারকুল ব্রিজের ওপর সড়ক দুর্ঘটনায় আব্দুল গফুর শেখ (৪১) নামে এক কাপড় ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ৬টার দিকে একটি প্রাইভেট কার ও নোহা মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল গফুর শেখ উপজেলার মুসলিমবাগ এলাকার বাসিন্দা।
দুর্ঘটনায় আহত দুজন হলেন: অজয় সিং (৪২), যিনি মৌলভীবাজারের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এবং মো. তানভীর হোসেন (জনি), যিনি সিলেটের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
শ্রীমঙ্গল ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার মো. নাজিম উদ্দিন জানান, সকাল ৬টা ৮ মিনিটে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং আহতদের উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।
শ্রীমঙ্গল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শারমিন জানান, সকালে তিনজনকে হাসপাতালে আনা হয়। এর মধ্যে একজনকে মৃত আনা হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুজন।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মতিগঞ্জ লইয়ারকুল ব্রিজের ওপর সড়ক দুর্ঘটনায় আব্দুল গফুর শেখ (৪১) নামে এক কাপড় ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ৬টার দিকে একটি প্রাইভেট কার ও নোহা মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল গফুর শেখ উপজেলার মুসলিমবাগ এলাকার বাসিন্দা।
দুর্ঘটনায় আহত দুজন হলেন: অজয় সিং (৪২), যিনি মৌলভীবাজারের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এবং মো. তানভীর হোসেন (জনি), যিনি সিলেটের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
শ্রীমঙ্গল ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার মো. নাজিম উদ্দিন জানান, সকাল ৬টা ৮ মিনিটে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং আহতদের উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।
শ্রীমঙ্গল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শারমিন জানান, সকালে তিনজনকে হাসপাতালে আনা হয়। এর মধ্যে একজনকে মৃত আনা হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুজন।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, নিহত তানভীর হাসান শুভ রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে নিজ ঘরের মেঝেতে (ফ্লোর বেড) ঘুমিয়ে ছিলেন। একই ঘরের পাশের কক্ষে তাঁর আট বছর বয়সী ছোট ভাই সায়েম এবং মা ঘুমিয়ে ছিলেন। দুর্বৃত্তরা ঘরের উত্তর পাশের জানালা দিয়ে শুভকে লক্ষ্য করে গুলি করে।৩০ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ডাকাতির সময় গণপিটুনিতে নবী হোসেন নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে আড়াইহাজার উপজেলার বিশনন্দী ইউনিয়নের দড়ি বিশনন্দী (কাঁঠাল তলা) এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
রাঙামাটির লংগদুতে কাপ্তাই হ্রদে আকস্মিক ঢেউয়ের কবলে পড়ে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং দুই শিশু নিখোঁজ রয়েছে। নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চলছে। নিখোঁজ দুই শিশু হলো: জীবিত উদ্ধার হওয়া সিরিনা বেগমের ৫ বছর বয়সী সন্তান এবং মারা যাওয়া সালমা বেগমের..১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে যাত্রী এবং যানবাহন চালকরা। বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ৬টা থেকে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (সকাল সাড়ে ১১টা) যানজট রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে