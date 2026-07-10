শাহজাদপুরে রাস্তার পাশ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার হাসাকোলা গ্রামে রাস্তার পাশ থেকে মো. সবুজ মিয়া (৩৫) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার সকালে উপজেলার হাবিবুল্লাহনগর ইউনিয়নের হাসাকোলা গ্রামের একটি রাস্তার পাশে কাদামাখা অবস্থায় মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। নিহত সবুজ মিয়া উপজেলার রতনকান্দি গ্রামের আব্দুল রহিমের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মরদেহটি কাদামাখা অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে ছিল। তাঁর একটি চোখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরনে ছিল টি-শার্ট ও হাফ প্যান্ট।
শাহজাদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এফাজ উদ্দিন বলেন, মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
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