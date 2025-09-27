মেহেরপুরে পানিতে ডুবে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া বলতলা খালে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে ইয়াকুব আলী (১২) নামের এক শিক্ষার্থী মারা গেছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইয়াকুব আলী বলতলাপাড়ার ইয়ারুল ইসলামের ছেলে এবং স্থানীয় একটি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয়রা জানায়, ইয়াকুব আলী প্রতিদিনের মতো বন্ধুদের সঙ্গে তেঁতুলবাড়িয়া বলতলা খালে গোসল করতে নামে। এ সময় ইয়াকুবসহ তার তিন বন্ধু কচুরিপানায় আটকে যায়। দুই বন্ধুকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও ইয়াকুব আলীর মরদেহ কচুরিপানার মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম বলেন, তিন বন্ধু খালে গোসল করতে গিয়ে কচুরিপানায় আটকে যায়। দুই বন্ধু জীবিত উদ্ধার হলেও ইয়াকুব আলীকে দ্রুত স্থানীয় একটা ক্লিনিকে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
গাংনী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন জানান, পানিতে এক শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া বলতলা খালে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে ইয়াকুব আলী (১২) নামের এক শিক্ষার্থী মারা গেছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইয়াকুব আলী বলতলাপাড়ার ইয়ারুল ইসলামের ছেলে এবং স্থানীয় একটি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয়রা জানায়, ইয়াকুব আলী প্রতিদিনের মতো বন্ধুদের সঙ্গে তেঁতুলবাড়িয়া বলতলা খালে গোসল করতে নামে। এ সময় ইয়াকুবসহ তার তিন বন্ধু কচুরিপানায় আটকে যায়। দুই বন্ধুকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও ইয়াকুব আলীর মরদেহ কচুরিপানার মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম বলেন, তিন বন্ধু খালে গোসল করতে গিয়ে কচুরিপানায় আটকে যায়। দুই বন্ধু জীবিত উদ্ধার হলেও ইয়াকুব আলীকে দ্রুত স্থানীয় একটা ক্লিনিকে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
গাংনী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন জানান, পানিতে এক শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
জামালপুরের ইসলামপুরে ওসমান হারুনী (৪৫) নামের এক সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছেন স্বজনেরা। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ইসলামপুর পৌর শহরের পলবান্ধা ধর্মকুড়া এলাকায় নিজ ঘর থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
খুলনায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মো. রিয়াজ (২৩) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন।আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে নগরীর সোনাডাঙ্গা থানাধীন গাবতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত যুবক খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।১ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে এক গৃহবধূর সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগ তুলে এক যুবককে বিবস্ত্র করে পেটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে সেই গৃহবধূকেও পেটানো হয়েছে। এ-সংক্রান্ত দুটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকা এলাকায় একটি লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক চেম্বার বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে দগ্ধ অবস্থায় অন্তত আটজনকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে নগরের পাহাড়তলী থানাধীন সাগরিকা রোডে অবস্থিত একটি লোহার ডিপোতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে