শিবালয়ে বাড়ির পাশের ডোবা থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

মানিকগঞ্জের শিবালয়ে বাড়ির পাশের একটি ডোবা থেকে তসলিম উদ্দিন (৮০) নামের এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১১ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার শিমুলিয়া ইউনিয়নের জামসা গ্রামের প্রভাতী প্রি-ক্যাডেট স্কুলের পেছনের ডোবা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
তসলিম উদ্দিন জামসা গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তসলিম উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন এবং লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করতেন। গত ৮ অক্টোবর তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তবে পরদিন সকাল থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর আজ রোববার বিকেলে বাড়ির উত্তর পাশের ডোবায় তাঁর মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় লোকজন।
শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। এ ছাড়া ওই বৃদ্ধ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এর আগে থানায় কোনো সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়নি।
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