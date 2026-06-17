Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

গরমে সুস্থ থাকতে মানিকগঞ্জে রেড ক্রিসেন্টের সচেতনতামূলক প্রচারণা ও সেবা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
গরমে সুস্থ থাকতে মানিকগঞ্জে রেড ক্রিসেন্টের সচেতনতামূলক প্রচারণা ও সেবা
গরমে ছাতা বিতরণ করা হচ্ছে নিম্নবিত্ত আয়ের মানুষের কাছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গরমে সুস্থ থাকতে জনসচেতনতামূলক মাইকিং ও সেবা সহায়তা কার্যক্রম শুরু করেছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, মানিকগঞ্জ জেলা ইউনিট। আজ বুধবার জেলা ইউনিটের উদ্যোগে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। এ সময় সাধারণ মানুষের মাঝে হাতপাখা, ছাতা ও বিশুদ্ধ খাবার পানি বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মানিকগঞ্জ জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট জামিলুর রশিদ খান।

আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিটের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম বাদল, সেক্রেটারি মির্জা রবিউল আওয়াল স্বপন, সাবেক সেক্রেটারি গোলাম মহিয়ার খান সিপার, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, ইউনিট কর্মকর্তা মো. ফরহাদ আলম, যুব প্রধান মো. জিসানুর রহমান, উপ-যুব প্রধান সাইফুর রহমান এবং যুব স্বেচ্ছাসেবকেরা।

রেড ক্রিসেন্ট কর্মকর্তারা জানান, গরম বাড়লে হিটস্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে। এ তাপপ্রবাহে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দিতে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মানবিক এ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মানিকগঞ্জঢাকা বিভাগজেলার খবরতাপপ্রবাহদুর্ভোগ
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