রাজধানীতে খাল থেকে যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

রাজধানীতে খাল থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাড্ডার সাতারকুল এলাকার ইয়াসিন নগর খাল থেকে গতকাল মঙ্গলবার লাশটি উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য আজ বুধবার লাশটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নিহত যুবকের আনুমানিক বয়স ২৫ বছর। পুলিশ বলেছে, যুবকের পরনে ছিল একটি কালো জিনস প্যান্ট ও হাফহাতা চেক শার্ট। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহবুবুল আলম বলেন, মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে সাতারকুল ইয়াসিন নগর খালে কচুরিপানার মধ্যে এক যুবকের মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করেছে। বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এসআই মাহবুবুল আলম বলেন, কয়েক দিন পানিতে থাকায় মরদেহে পচন ধরেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পচনের কারণে আঘাতের কোনো চিহ্ন বোঝা সম্ভব হয়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর এটি হত্যাকাণ্ড নাকি অন্য কোনো কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা জানা যাবে বলে জানান তিনি।
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