চাঁপাইনবাবগঞ্জে ছোট সোনামসজিদ ও সোনামসজিদ স্থলবন্দর পরিদর্শন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন আজ বুধবার সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ঐতিহাসিক ছোট সোনামসজিদসহ সীমান্তবর্তী প্রাচীন গৌড় নগরীর বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা পরিদর্শন করেছেন। একই সময়ে তিনি সোনামসজিদ স্থলবন্দর ও ইমিগ্রেশন কার্যক্রমও পর্যবেক্ষণ করেন।
সকালে রাজশাহী থেকে সরাসরি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সোনামসজিদ স্থলবন্দর এলাকায় পৌঁছান মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন। পরে তিনি সুলতানি আমলের ঐতিহাসিক সোনামসজিদ, তহাখানা, শাহ নেয়ামতউল্লাহ মাজারসহ আশপাশের অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনা ঘুরে দেখেন।
সফরের সময় সোনামসজিদ সীমান্তে দায়িত্বরত বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন রাষ্ট্রদূত। এ সময় তিনি সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন।
বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শনের সময় তিনি নিজেই ছবি ধারণ করেন এবং এলাকার সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।
পরিদর্শনকালে রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান, ৫৯ বিজিবি মহানন্দা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাজহারুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
স্থানীয়দের মতে, রাষ্ট্রদূতের এই ব্যক্তিগত সফর চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
রাজধানীর বাড্ডার সাতারকুল ইয়াসিন নগর খাল থেকে অজ্ঞাতপরিচয়ের এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।৪ মিনিট আগে
নেত্রকোনার সদর উপজেলার কান্দুলিয়া কালীবাড়ী এলাকায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের নামে প্রকাশ্যে জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগে ১৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযানে নগদ ২ লাখ ৪৩ হাজার ৬৭০ টাকা, একটি পিকআপ ভ্যান ও লড়াইয়ে ব্যবহৃত একটি ষাঁড় জব্দ করা হয়েছে।২০ মিনিট আগে
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাককানইবি) ফোকলোর বিভাগের চলমান পরীক্ষা সংকট নিরসন ও একাডেমিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার দাবিতে উপাচার্যের কাছে সাত দফা দাবি পেশ করেছেন বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে বিভাগীয় প্রধান ড. আতিজা দীল আফরোজের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে সব একাডেমিক৩৪ মিনিট আগে
খুলনার সোনাডাঙ্গায় গৃহপরিচারিকা মিলনকে গরম কড়াই দিয়ে ছ্যাঁকা ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে পুলিশ দম্পতি এএসআই সঞ্জয় মিত্র ও এএসআই পপি মিত্রের বিরুদ্ধে। বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে নেওয়া হয়েছে।৩৭ মিনিট আগে