Ajker Patrika
En
মানিকগঞ্জ

দুধ দিয়ে গোসল করে ব্রাজিল ছেড়ে যোগ দিলেন আর্জেন্টিনা শিবিরে

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ জুলাই ২০২৬, ১০: ৫০
দুধ দিয়ে গোসল করে ব্রাজিল ছেড়ে যোগ দিলেন আর্জেন্টিনা শিবিরে
দুধ দিয়ে গোসল করে আর্জেন্টিনা শিবিরে যোগ দিলেন ব্রাজিল সমর্থক সজিব আহম্মেদ। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে দীর্ঘদিনের এক ব্রাজিল সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে আর্জেন্টিনা দলের সমর্থক হওয়ার ঘোষণা দিয়ে ব্যতিক্রমী এক কাণ্ড ঘটিয়েছেন। নিজের সিদ্ধান্তের প্রতীকী প্রকাশ হিসেবে তিনি দুধ দিয়ে গোসল করেন। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) রাত প্রায় ১০টায় জেলার বেতিলা-মিতরা ইউনিয়নে এ ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয়দের ভাষ্য, সজিব আহম্মেদ দীর্ঘদিন ধরে ব্রাজিল দলের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সম্প্রতি আর্জেন্টিনা দলের সাফল্য ও ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় কয়েকজন আর্জেন্টিনা সমর্থক উপস্থিত থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান।

দুধ দিয়ে গোসল করার পর সজিব ব্রাজিলের জার্সি খুলে আর্জেন্টিনার জার্সি পরেন। পরে উপস্থিত সমর্থকদের সঙ্গে নতুন করে আর্জেন্টিনা দলকে সমর্থনের অঙ্গীকার করেন।

সজিব আহম্মেদ বলেন, ‘অনেক ভেবেচিন্তেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ থেকে আমি আর্জেন্টিনার সমর্থক। দলের অর্জন ও ধারাবাহিক পারফরম্যান্স আমাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করেছে।’

ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। কেউ এটিকে নিছক ব্যতিক্রমী ও মজার ঘটনা হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ স্থানীয় পর্যায়ে ‘সমর্থক বদলের’ একটি ভিন্নধর্মী উদাহরণ বলে মন্তব্য করছেন।

বিষয়:

ব্রাজিলমানিকগঞ্জঢাকা বিভাগমানিকগঞ্জ সদরব্রাজিল ফুটবলজেলার খবরসিংগাইর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত