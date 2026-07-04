মুলাদীতে গোসলে নেমে স্কুলছাত্রী নিখোঁজ, ২০ ঘণ্টায়ও মেলেনি সন্ধান

বরিশালের মুলাদীতে গোসলে নেমে জামিলা (১৪) নামের এক স্কুলছাত্রী নিখোঁজ হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বেলা ১টায় উপজেলার জয়ন্তী নদীর চরকালেখান ইউনিয়নের দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর লঞ্চঘাটে সে নিখোঁজ হয়।
জামিলা পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কেশবপুর গ্রামের শাহাবুদ্দিন দেওয়ানের মেয়ে। সে ঢাকার একটি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। জামিলা জন্ম থেকেই ঢাকায় থাকে। গত বৃহস্পতিবার মায়ের সঙ্গে দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর গ্রামে তার নানা ছালাম হাওলাদারের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। ছোট বোনের সঙ্গে গোসলে গিয়ে সে নদীতে নিখোঁজ হয়।
নিখোঁজ স্কুলছাত্রীর খালাতো ভাই মো. আবদুল্লাহ জানান, দুপুরে জামিলা তার ছোট বোন জান্নাতের সঙ্গে জয়ন্তী নদীতে গোসল করতে যায়। তারা সাঁতার না জানায় নদীর পাড়ে অল্প পানিতে নামে। হঠাৎ পা পিছলে জামিলা নদীতে ডুবে যায়। ওই সময় জান্নাত চিৎকার করে এবং বড় বোনকে বাঁচাতে তার চুল ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করলে দুই বোনই নদীতে ডুবতে শুরু। চিৎকার শুনে পাড়ে থাকা জনৈক পথচারী নদী থেকে জান্নাতকে উদ্ধার করলেও জামিলা নিখোঁজ হয়। পরে স্থানীয়রা নদীতে খোঁজ শুরু করেন এবং মুলাদী ফায়ার সার্ভিসে সংবাদ দেন।
মুলাদী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ওয়্যারহাউস পরিদর্শক মো. সজিবুর রহমান জানান, শুক্রবার দুপুরের পর থেকে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল জামিলাকে উদ্ধারে সন্ধান শুরু করেছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাকে উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
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