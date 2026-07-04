Ajker Patrika
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বরিশাল

জুয়া, চুরি-ডাকাতি ও মাদক কারবার বন্ধের দাবিতে মুলাদীতে মানববন্ধন

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
জুয়া, চুরি-ডাকাতি ও মাদক কারবার বন্ধের দাবিতে মুলাদীতে মানববন্ধন
মুলাদীর সোনামদ্দিন বন্দরে গতকাল বিকেলে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মুলাদীতে জুয়া, চুরি-ডাকাতি ও মাদক কারবার বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার সোনামদ্দিন বন্দরে বাজার কমিটি ও ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

আয়োজকদের দাবি, উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের সোনামদ্দিন বন্দরসহ বাটামারা, নাজিরপুর ও চরকালেখান ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় মাদক কারবার, চুরি, ডাকাতি, জুয়াসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ বেড়ে যাওয়ায় এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়েছে।

মানববন্ধনে ওই অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে ব্যবসায়ী, ইমাম, চাকরিজীবী ও স্থানীয় বাসিন্দারা সড়কের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে কর্মসূচিতে সংহতি জানান।

কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন সোনামদ্দিন বন্দর কমিটির সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম জাহিদ। এতে বক্তব্য দেন সফিপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ফখরুল আহসান শাহজাদা মুন্সী, বাজারের সাবেক সভাপতি জানে আলম দুলাল চৌধুরী, সমাজ সেবক ফালান সরদার, ইজারাদার নাসির উদ্দিন, ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হিরো চৌধুরী, নিপু চৌধুরী এবং ইউপি সদস্য আলী আহমেদ সোহাগসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

সোনামদ্দিন বন্দর কমিটির সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম জাহিদ বলেন, ‘এলাকার কিছু চিহ্নিত মাদক কারবারি ও অপরাধী চক্রের কারণে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। মাদকাসক্তদের একটি অংশ চুরি ও ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়িতে চুরির ঘটনা বেড়েছে এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তরুণ প্রজন্মকে মাদকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’

বিষয়:

ডাকাতিবরিশাল বিভাগমুলাদীবরিশাল সদরমানববন্ধনব্যবসায়ী
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