Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

ফেসবুকে ধর্মীয় কটূক্তির অভিযোগে যুবক কারাগারে

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
ফেসবুকে ধর্মীয় কটূক্তির অভিযোগে যুবক কারাগারে
ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ গ্রেপ্তার বাসুদেব রাজবংশী। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের ঘিওরে ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি এবং ব্যঙ্গাত্মক ছবি প্রকাশের অভিযোগে বাসুদেব রাজবংশী (২৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে তাঁকে ঘিওর আমলি আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৯ সেপ্টেম্বর বাসুদেবের ফেসবুক পেজে ইসলাম ধর্ম ও আল্লাহকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য এবং ব্যঙ্গাত্মক ছবি প্রকাশের অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয়রা বাসুদেবকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরে ঘিওর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে হেফাজতে নেয়।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে। ঘিওর থানার উপপরিদর্শক মো. মিজানুর রহমান গতকাল সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলাটি দায়ের করেন।

ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ মহব্বত কবীর বলেন, ‘মামলা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে স্থানীয়দের আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে আইনগত প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

সাইবারমানিকগঞ্জঘিওরঢাকা বিভাগঅভিযোগফেসবুকআইন
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