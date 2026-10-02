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গাজীপুর

বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার গাজীপুর স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুই নেতা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ১৯
বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার গাজীপুর স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুই নেতা
গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন মৃধা জর্জ ও শ্রীপুর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম শেখকে গ্রেপ্তার করেছে বিমানবন্দর থানা-পুলিশ।

আজ শুক্রবার বিকেলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল হাসান তালুকদার গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একাধিক মামলা রয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন মৃধা জর্জ শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ি গ্রামের মৃত আব্দুল হাই মৃধার ছেলে এবং শ্রীপুর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম উপজেলার মাওনা উত্তরপাড়া গ্রামের রিয়াজ উদ্দিন শেখের ছেলে।

বিমানবন্দর থানার ওসি কামরুল হাসান তালুকদার জানান, গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একাধিক মামলার আসামি কক্সবাজার থেকে ইউএস বাংলা এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসবেন। ফ্লাইটটি আজ দুপুর দেড়টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামে। ফ্লাইটটি নামার পর নাসির উদ্দিন মৃধা জর্জ ও জাহাঙ্গীর আলমকে পুলিশের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একাধিক মামলার তথ্য পাওয়া গেলে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

শ্রীপুর থানার ওসি মোহাম্মদ শাহীনুর আলম জানান, ইতিমধ্যে বিমানবন্দর থানা থেকে গ্রেপ্তার দুই আসামিকে আনতে শ্রীপুর থানা-পুলিশের একটি দল বিমানবন্দর থানায় পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে শ্রীপুর থানাসহ বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

বিষয়:

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