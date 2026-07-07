নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে যুক্ত হচ্ছে আরও চারটি ইউনিয়নের একাংশ

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) সীমানা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার চারটি ইউনিয়নের মধ্যে একটি ইউনিয়ন পূর্ণাঙ্গ ও তিনটি ইউনিয়নের আংশিক এলাকা সিটিতে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সে সঙ্গে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের কোনো প্রকার আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে তা জানানোর অনুরোধ জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি)।
আজ মঙ্গলবার (৭ জুলাই) সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক এক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বার্তা প্রকাশ করেন। উল্লিখিত সীমানার বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে তা জানানোর আহ্বান করা হয়েছে। পরে আপত্তির বিষয়াদি নিয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান ডিসি।
প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ১ হতে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সম্পূর্ণ অংশ সিটি করপোরেশনে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
এ ছাড়া, ফতুল্লা ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সম্পূর্ণ অংশ এবং ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ যুক্ত করা হবে সিটি করপোরেশনে।
কাশীপুর ইউনিয়নের ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সম্পূর্ণ অংশ এবং এনায়েতনগরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের আওতায় আনা হবে।
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