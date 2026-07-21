Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

সিংগাইরে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত তিন

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিংগাইরে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত তিন

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। বয়স আনুমানিক ৪০ বছর বলে ধারণা করছে পুলিশ। এ ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (২১ জুলাই) সকালে সিংগাইর উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের মেদুলিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে হেমায়েতপুর থেকে সিংগাইরগামী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা হেমায়েতপুরগামী একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজিতে থাকা আনুমানিক ৪০ বছর বয়সী এক অজ্ঞাতপরিচয় যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

এ ছাড়া সিএনজিতে থাকা আরও তিনজন গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠান।

সিংগাইর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাজহারুল ইসলাম জানান, নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিচয় শনাক্ত এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

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