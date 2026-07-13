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মানিকগঞ্জ

দৌলতপুরে মাঠে কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে কৃষকের মৃত্যু

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
দৌলতপুরে মাঠে কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে কৃষকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে বজ্রাঘাতে শহীদ শিকদার (৫৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে মাঠে কাজ করার সময় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শহীদ শিকদার উপজেলার জিয়নপুর ইউনিয়নের খোর্দ্দ মহেশপুর গ্রামের বাসিন্দা।

জিয়নপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে মাঠে কাজ করছিলেন শহীদ শিকদার। এ সময় হঠাৎ বজ্রাঘাতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে স্বজনেরা তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) স্বপন কুমার সরকার বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। সেখানে পৌঁছার আগেই স্বজনেরা মরদেহ দাফন করেছেন।

বিষয়:

মানিকগঞ্জমৃত্যুঢাকা বিভাগবজ্রাঘাতদৌলতপুর (মানিকগঞ্জ)কৃষক
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