Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার
আবু সাঈদ। ছবি সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আবু সাঈদকে বিস্ফোরণ-সংক্রান্ত মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার বিকেলে উপজেলার রশুনিয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া অ্যাডভোকেট আবু সাঈদ উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের পূর্ব রশুনিয়া গ্রামের মো. বোরহান উদ্দিন বেপারীর ছেলে। তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।

সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দীন গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ২০২৫ সালের ১২ এপ্রিল মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় দায়ের হওয়া বিস্ফোরণ-সংক্রান্ত মামলার এজাহারভুক্ত আসামি অ্যাডভোকেট আবু সাঈদ। ওই মামলার ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি মামলা রয়েছে।

ওসি আরও জানান, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জপুলিশঢাকা বিভাগসিরাজদিখানমামলাগ্রেপ্তার
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