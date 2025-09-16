ক্ষীরাই নদে ভেসে উঠল ইমামের লাশ

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় নিখোঁজের তিন দিনের মাথায় ক্ষীরাই নদ থেকে রফিকুল ইসলাম (৩৮) নামের এক ইমামের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার পুখুরিয়া এলাকার নদ থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
রফিকুল উপজেলার বালিয়াখোড়া ইউনিয়নের পুখুরিয়া গ্রামের বৈন্যা প্রসাদ পূর্বপাড়া জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী থানার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের আব্দুর রহিম ও নারগিস বেগম দম্পতির ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রফিকুল ইসলাম এক বছর ধরে পুখুরিয়া গ্রামের মসজিদে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। গত রোববার ভোরে তিনি ফজরের নামাজ পড়ান। তবে জোহর নামাজের সময় থেকে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর থেকেই স্থানীয় ও স্বজনেরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।
আজ সকাল ৮টার দিকে স্থানীয়রা ক্ষীরাই নদে লাশ ভেসে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
বৈন্যা প্রসাদ পূর্বপাড়া জামে মসজিদের সভাপতি বিল্লাল উদ্দিন বলেন, ‘আমাদের ইমাম সাহেব গত রোববার ফজরের নামাজ পড়িয়েছেন। কিন্তু জোহর নামাজে হাজির না হওয়ায় আমরা খোঁজা শুরু করি। আজ সকালে তাঁর লাশ নদে ভাসতে দেখি। বিষয়টি খুবই মর্মান্তিক।’
ঘিওর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) কোহিনূর ইসলাম বলেন, ‘পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে।’
