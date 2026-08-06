Ajker Patrika
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মাগুরা

সাকিবের বাড়িতে হামলা: অভিযোগ না পেলেও তদন্তে পুলিশ

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি 
সাকিবের বাড়িতে হামলা: অভিযোগ না পেলেও তদন্তে পুলিশ
মাগুরা শহরের কেশব মোড় এলাকায় অবস্থিত সাকিব আল হাসানের বাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরায় জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও মাগুরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানের বাড়িতে হামলার ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পায়নি পুলিশ। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকালে মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আল মামুন জানান, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত সাকিব আল হাসানের পরিবার কিংবা অন্য কোনো পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়নি। তবে পুলিশ ঘটনার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

এর আগে বুধবার (৫ আগস্ট) রাত পৌনে ৯টার দিকে মাগুরা শহরের কেশব মোড় এলাকায় অবস্থিত সাকিব আল হাসানের বাড়িতে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ ও ইটপাটকেল হামলার অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করে।

পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলে বাড়ির গেটের একটি অংশে পোড়ার চিহ্ন এবং আশপাশে ইটপাটকেলের আলামত পাওয়া গেছে।

বৃহস্পতিবার সকালে সরেজমিন দেখা যায়, বাড়ির দক্ষিণ পাশের প্রবেশপথে আগুন ও ধোঁয়ার দাগ রয়েছে। ভবনের দ্বিতীয় তলার দুটি জানালা এবং বাইরের সিঁড়ির একটি কাচ ভাঙা অবস্থায় দেখা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার পর এলাকায় একধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে আশপাশের বাসিন্দাদের কেউ এ বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

জানা গেছে, ওই বাড়িতে সাকিব আল হাসানের এক নিকটাত্মীয় বসবাস করেন, যিনি অসুস্থ। হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং থানায় অভিযোগের বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি।

মাগুরা সদর থানার ওসি আব্দুল আল মামুন বলেন, ‘ঘটনার পর থেকেই এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। প্রয়োজন হলে বাড়ির নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হবে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।’

বিষয়:

মাগুরাসাকিব আল হাসানপুলিশঅভিযোগসংসদ সদস্যখুলনা বিভাগ
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