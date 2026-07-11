স্কুল উপবৃত্তির তালিকায় শুধু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নাম নিয়ে ক্ষোভ, যা জানাল প্রশাসন

মাগুরার শালিখা উপজেলায় সরকারি উপবৃত্তির একটি তালিকা কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। এই তালিকা বৈষম্যমূলক দাবি করে স্থানীয় পর্যায়ে কিছুটা অসন্তোষ তৈরি হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তালিকাটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, বরং সরকারি নিয়মানুযায়ী শুধু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত বিশেষ উপবৃত্তি।
সম্প্রতি ফেসবুকে উপজেলার গঙ্গারামপুর, শতখালী ও তালখড়ি এলাকার ৩২ জন শিক্ষার্থীর একটি তালিকা ছড়িয়ে পড়ে। তালিকায় কোনো মুসলিম শিক্ষার্থী না থাকায় এবং নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের নাম থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।
জানা যায়, প্রকাশিত তালিকাটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বাস্তবায়নাধীন ‘বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য অনুমোদিত। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির এই শিক্ষার্থীরা গঙ্গারামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, শতখালী সিদ্ধেশ্বরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তালখড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী।
এ বিষয় জানতে চাইলে শালিখা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তানভীর হাসান চৌধুরী বলেন, ‘ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া তালিকাটি মূলত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির তালিকা। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে শুধু তাদের নামই থাকবে। এটা শুধু শালিখাতে নয়, দেশের সব উপজেলাতেই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত শিক্ষার্থীরা এই বিশেষ উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।’
ইউএনও আরও বলেন, ‘এই বিশেষ তহবিলের আওতায় মোট ১০৪ জনের জন্য টাকা এসেছিল। ফেসবুকে যে তালিকাটি ছড়িয়েছে তাতে ৩২ জনের নাম দেখা গেলেও, মূল তালিকায় মোট ৬৪ জন শিক্ষার্থীর নাম রয়েছে। বাকি ৪০ জনের টাকা (উপযুক্ত শিক্ষার্থী না থাকায়) নিয়মানুযায়ী সরকারি কোষাগারে ফেরত গেছে।’
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত একই পরিবারের একাধিক শিক্ষার্থীও নিয়মানুযায়ী তালিকায় স্থান পেয়েছে এবং উপজেলার কোনো যোগ্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উপকারভোগীকে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি বলেও উল্লেখ করেন ইউএনও।
সরকারি বিশেষ প্রকল্প ও কোটার নিয়মাবলী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের স্পষ্ট ধারণা না থাকায় এবং ফেসবুকের আংশিক তালিকার ওপর ভিত্তি করে এই বিভ্রান্তি ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করছে স্থানীয় প্রশাসন।
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) সূত্রে জানা গেছে, ভূগর্ভ থেকে পাথর উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত বিস্ফোরক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের মজুত শেষ হয়ে যাওয়ায় গত ১৯ মে সকাল থেকে খনির উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক আমদানির পর এক মাস ২২ দিন পর পুনরায় উৎপাদন শুরু হলো।৩৩ মিনিট আগে
জামালপুরের ইসলামপুরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনের সংসদ সদস্য সুলতান মাহমুদ বাবু এবং উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নবাবের ব্যবহৃত দুটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। পরে ছাত্রদলের এক নেতাকে মারধরের অভিযোগও উঠেছে১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরের গাংনীতে লোডশেডিংয়ের ভোগান্তির মধ্যেও অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আসার অভিযোগ করেছেন গ্রাহকেরা। অনেক গ্রাহকের দাবি, আগের মাসের তুলনায় জুন মাসে তাদের বিদ্যুৎ বিল প্রায় দ্বিগুণ এসেছে। এতে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
যশোরের মনিরামপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের মালিকানাধীন জমি দখল করে পৌরসভার গ্যারেজ নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। কৃষি দপ্তরের দাবি, কোনো ধরনের অনুমতি বা পরামর্শ ছাড়াই প্রায় এক মাস আগে গ্যারেজ নির্মাণকাজ শুরু করে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। আপত্তি জানানো হলে কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকলেও পুনরায়...২ ঘণ্টা আগে