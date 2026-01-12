নামেই পাবলিক টয়লেট, তালা ঝুলছে আড়াই বছর ধরে

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি
মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী সরকারি আরএসকেএইচ ইনস্টিটিউশন মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বারের পাশেই সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে নির্মাণ করা হয় একটি পাবলিক টয়লেট (ওয়াশ ব্লক)। কিন্তু উদ্বোধনের পর প্রায় আড়াই বছরেও ১৬ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই স্থাপনাটি এখন জনসাধারণের কোনো কাজেই আসছে না। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও অযত্নে এটি এখন উল্টো ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।
জানা যায়, সরকার ও জাইকার অর্থায়নে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৬ লাখ ২৮ হাজার ২৯১ টাকা ব্যয়ে এই পাবলিক টয়লেটটি নির্মাণ করা হয়। ২০২৩ সালের ৩০ জুন তৎকালীন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এটির উদ্বোধন করেন। কিন্তু উদ্বোধনের পর থেকেই পাবলিক টয়লেটে তালা ঝুলছে। গণ-অভ্যুত্থানের পর ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে স্থানীয়দের সহায়তায় তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডলের উদ্যোগে এটি চালু করা হয়। তবে সে উদ্যোগও মাস তিনেকের বেশি স্থায়িত্ব পায়নি।
সরেজমিন দেখা যায়, ভবনের চারপাশ ও প্রবেশপথে প্লাস্টিক, পলিথিনসহ বর্জ্যের স্তূপ জমে আছে। যে স্থাপনাটির মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার কথা ছিল, সেটিই এখন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষ টয়লেটটি ব্যবহারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দূরদূরান্ত থেকে আসা পথচারী ও নারীরা পড়ছেন চরম বিপাকে।
সরকারি সম্পত্তি এভাবে অবহেলায় পড়ে থাকা এবং ভাগাড়ে পরিণত হওয়াকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা হিসেবে দেখছেন সচেতন মহল। ঐতিহ্যবাহী একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের পাশে এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও কলুষিত করছে। যথাযথ তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ এই পাবলিক টয়লেটটি দ্রুত সচল করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহ. শাহনূর জামান জানান, এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী সরকারি আরএসকেএইচ ইনস্টিটিউশন মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বারের পাশেই সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে নির্মাণ করা হয় একটি পাবলিক টয়লেট (ওয়াশ ব্লক)। কিন্তু উদ্বোধনের পর প্রায় আড়াই বছরেও ১৬ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই স্থাপনাটি এখন জনসাধারণের কোনো কাজেই আসছে না। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও অযত্নে এটি এখন উল্টো ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।
জানা যায়, সরকার ও জাইকার অর্থায়নে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৬ লাখ ২৮ হাজার ২৯১ টাকা ব্যয়ে এই পাবলিক টয়লেটটি নির্মাণ করা হয়। ২০২৩ সালের ৩০ জুন তৎকালীন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এটির উদ্বোধন করেন। কিন্তু উদ্বোধনের পর থেকেই পাবলিক টয়লেটে তালা ঝুলছে। গণ-অভ্যুত্থানের পর ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে স্থানীয়দের সহায়তায় তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডলের উদ্যোগে এটি চালু করা হয়। তবে সে উদ্যোগও মাস তিনেকের বেশি স্থায়িত্ব পায়নি।
সরেজমিন দেখা যায়, ভবনের চারপাশ ও প্রবেশপথে প্লাস্টিক, পলিথিনসহ বর্জ্যের স্তূপ জমে আছে। যে স্থাপনাটির মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার কথা ছিল, সেটিই এখন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষ টয়লেটটি ব্যবহারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দূরদূরান্ত থেকে আসা পথচারী ও নারীরা পড়ছেন চরম বিপাকে।
সরকারি সম্পত্তি এভাবে অবহেলায় পড়ে থাকা এবং ভাগাড়ে পরিণত হওয়াকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা হিসেবে দেখছেন সচেতন মহল। ঐতিহ্যবাহী একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের পাশে এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও কলুষিত করছে। যথাযথ তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ এই পাবলিক টয়লেটটি দ্রুত সচল করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহ. শাহনূর জামান জানান, এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ফিরোজ দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে ঢাকায় থেকে ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকের কারবার করে আসছিলেন। ঢাকায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকায় প্রায় পাঁচ বছর আগে তিনি টঙ্গিবাড়ীর দক্ষিণ বেতকা গ্রামে খালুর বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেন। সেখানে থেকেই তিনি মাদকের কারবার চালিয়ে যাচ্ছিলেন।১২ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুরের চারটি আসনের প্রার্থীদের মধ্যে চারজন কোটিপতি। তাঁরা হচ্ছেন স্বতন্ত্র আবুল বাসার খান, জামায়াতের ড. ইলিয়াস মোল্যা, বিএনপির শামা ওবায়েদ ইসলাম এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মো. মিজানুর রহমান মোল্যা। এর মধ্যে প্রথম দুজন ফরিদপুর-১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।৬ ঘণ্টা আগে
কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে না পারা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বান্দরবানে জামায়াতের জয় ঠেকাতে বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে। বিএনপি এবার পাশে পাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকেও (জেএসএস)।৬ ঘণ্টা আগে
৭০ বছর বয়সী জাবেরুন নেছা। রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করে সারা জীবনের অর্জিত অর্থ দিয়ে নিজের নামে এক কাঠা ও ছেলের নামে দুই কাঠা জমি কিনেছিলেন। ১৭ বছর আগে কেনা সেই জমি এখন হাতছাড়া হওয়ার পথে।৭ ঘণ্টা আগে