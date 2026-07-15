ঋণ উত্তোলন করে স্ত্রী নিখোঁজ, সন্তানকে বিষ পান করানোর পর বাবার বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা

২ জুলাই এনজিও থেকে ঋণ উত্তোলনের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন রিজাউলের স্ত্রী পিয়া খাতুন। একটি এনজিও থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ উত্তোলনও করেন তিনি। কিন্তু তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরে সন্ধান না পেয়ে ৪ জুলাই মাগুরা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে ভুক্তভোগী পরিবার। স্ত্রীর সন্ধান না পেয়ে ক্ষোভ আর হতাশায় দুই বছর বয়সী সন্তানকে বিষ পান করানোর পর নিজেও বিষ পান করেছেন রিজাউল মোল্লা (২৫) নামের এক যুবক।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সদর উপজেলার জগদল ইউনিয়নের জাগলাচর বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রিজাউল মোল্লা একই এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে বিষপানকারী দুজনই আশঙ্কাজনক অবস্থায় মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পিয়া খাতুন এনজিও থেকে ঋণ উত্তোলনের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। স্থানীয় কাটাখালী বাজারের একটি এনজিও থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আর ঘরে ফেরেননি।
রিজাউলের বড় ভাই রুবেল মোল্লা জানান, স্ত্রী নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে রিজাউল মারাত্মকভাবে মানসিক হীনমন্যতায় ভুগছিলেন। গতকাল বিকেলে তাঁর ছেলেকে কীটনাশক পান করানোর পর নিজেও তা পান করেন।
রুবেল মোল্লা বলেন, ‘বিষপানের পর শিশু তাহসিন পরিবারের সদস্যদের কাছে এসে বলে—‘বাবা আমাকে তিতা কী যেন খাওয়াইছে’। দ্রুত ঘরে গিয়ে রিজাউলকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। পাশে বিষের বোতলও পড়ে ছিল। পরে দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই।’
মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক কৃষ্ণ গোপাল বলেন, বর্তমানে দুজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, স্ত্রী নিখোঁজের বিষয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছিল। বিষপানের ঘটনার পর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে দুবাইপ্রবাসীর একটি বাড়িতে হেলমেট ও মুখে মাস্ক পরা একদল সশস্ত্র ব্যক্তির হামলার অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, হামলাকারীরা নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান মালামাল লুটের পাশাপাশি পুরো বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ সময় ঘরে আটকে পড়া দুই নারী জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করল৮ মিনিট আগে
বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়া ও প্রশ্নপত্রে ভুলের অভিযোগে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তারা শাহবাগে অবস্থান নিলে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় তারা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেয়।২৯ মিনিট আগে
মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার পলাশবাড়িয়া ইউনিয়নের দেউলী, যশোবন্তপুর ও কালিশংকরপুর হতে ঝামা যাওয়ার একমাত্র জনগুরুত্বপূর্ণ সড়কটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিনের টানা বর্ষণ ও প্রবল স্রোতে ইতিমধ্যে সড়কের একটি বড় অংশ ধসে নদীগর্ভে চলে গেছে। এতে যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে এবং চরম দুর১ ঘণ্টা আগে
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ঘটনার সময় ঝুমুর তাঁর দূরসম্পর্কের দুই আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বের হয়েছিলেন। এ সময় রেজাউল করিম তাঁদের অনুসরণ করছিলেন। বিষয়টি টের পেয়ে ঝুমুর বাসায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বাসার ফটক দিয়ে প্রবেশের সময় পেছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করে জখম করেন রেজাউল...১ ঘণ্টা আগে