শাহবাগে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়া ও প্রশ্নপত্রে ভুলের অভিযোগে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তারা শাহবাগে অবস্থান নিলে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় তারা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেয়।
এর আগে পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুপুরে একদল শিক্ষার্থী রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় অবরোধ করে। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর ‘লংমার্চ টু শিক্ষা মন্ত্রণালয়’ কর্মসূচি নিয়ে সচিবালয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়।
বিকেল ৪টার দিকে তারা শিক্ষা ভবনের সামনে পৌঁছালে পুলিশের ব্যারিকেডের মুখে পড়ে। এরপর সেখানে অবস্থান নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ ও স্লোগান দিতে থাকে। পরে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শিক্ষা ভবনের সামনে থেকে শাহবাগ মোড়ের দিকে যায় শিক্ষার্থীরা। সন্ধ্যা ৬টার দিকে শাহবাগে অবস্থান নিয়ে তারা সড়ক অবরোধ করে।
অবরোধ চলাকালে মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষার্থী জানায়, শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে অবহেলার অভিযোগে তারা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছে।
শিক্ষার্থীদের এই কর্মসূচির কারণে শাহবাগ এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে এবং আশপাশের সড়কগুলোতে যানজটের সৃষ্টি হয়।
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