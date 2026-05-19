মাগুরায় ডোবায় ডুবে একই পরিবারের দুই শিশুর মৃত্যু

মাগুরা সদর উপজেলার ডোবায় ডুবে নাইম (৭) ও নুসরাত (৮) নামের একই পরিবারের দুই শিশু মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার (১৯ মে) সকালে উপজেলার বুজরুক শ্রীকুন্ডী বালিয়াডাঙ্গা বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, মৃত নাইমের বাবা জামাল হোসেন কক্সবাজারে বিজিবির সদস্য হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। নুসরাতের বাবা লিটন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। মৃত দুই শিশুর বাবা সম্পর্কে চাচা-ভাতিজা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ১০টার দিকে শিশু দুটি খেলাধুলা করতে বাড়ি থেকে একসঙ্গে বের হয়। দীর্ঘসময় তাদের দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বাড়ির পাশের ডোবার কাছে দুই শিশুর ভাসমান নিথর দেহ পাওয়া যায়। পরে তাদের মাগুরা ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। ডোবা-সংলগ্ন তালগাছের নিচে খেলার সময় শিশুরা পানিতে পড়ে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে।
হাসপাতালে চিকিৎসক ইমরান হোসেন বলেন, পানিতে পড়ে অচেতন অবস্থায় শিশু দুটিকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে আনা হয়। প্রথমে তাদের পালস পরীক্ষা করা হয়। পরে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইসিজি করা হলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত হয়।
মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ডোবায় ডুবে শিশু দুটির মৃত্যু হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে লাশ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
রাঙামাটি সদর থেকে উদ্ধার করা প্রায় ৬ ফুট লম্বা ও ৭ কেজি ওজনের একটি অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ। দোকানের জানালায় প্যাঁচানো অবস্থায় সাপটি উদ্ধার করা হয়েছিল।১১ মিনিট আগে
দুর্নীতির দুই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ পৃথক আদেশে তাঁর জামিন নামঞ্জুর করেন।১৩ মিনিট আগে
ফেনী থেকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কাউন্সিলর হয়েছেন তরুণ ক্রীড়া সংগঠক শরিফুল ইসলাম অপু। তাঁর এই প্রাপ্তিতে জেলার ক্রীড়াঙ্গন ও সামাজিক অঙ্গনে আনন্দ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।২১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরীতে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন কার্যালয় থেকে নরেন্দ্র ধর (৪০) নামের এক নিরাপত্তা কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৯ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নগরের খুলশীর কার্যালয় থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের...২৭ মিনিট আগে