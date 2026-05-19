Ajker Patrika
মাগুরা

মাগুরায় ডোবায় ডুবে একই পরিবারের দুই শিশুর মৃত্যু

মাগুরা সংবাদদাতা
মাগুরায় ডোবায় ডুবে একই পরিবারের দুই শিশুর মৃত্যু
মাগুরা ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরা সদর উপজেলার ডোবায় ডুবে নাইম (৭) ও নুসরাত (৮) নামের একই পরিবারের দুই শিশু মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার (১৯ মে) সকালে উপজেলার বুজরুক শ্রীকুন্ডী বালিয়াডাঙ্গা বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, মৃত নাইমের বাবা জামাল হোসেন কক্সবাজারে বিজিবির সদস্য হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। নুসরাতের বাবা লিটন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। মৃত দুই শিশুর বাবা সম্পর্কে চাচা-ভাতিজা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ১০টার দিকে শিশু দুটি খেলাধুলা করতে বাড়ি থেকে একসঙ্গে বের হয়। দীর্ঘসময় তাদের দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বাড়ির পাশের ডোবার কাছে দুই শিশুর ভাসমান নিথর দেহ পাওয়া যায়। পরে তাদের মাগুরা ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। ডোবা-সংলগ্ন তালগাছের নিচে খেলার সময় শিশুরা পানিতে পড়ে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হাসপাতালে চিকিৎসক ইমরান হোসেন বলেন, পানিতে পড়ে অচেতন অবস্থায় শিশু দুটিকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে আনা হয়। প্রথমে তাদের পালস পরীক্ষা করা হয়। পরে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইসিজি করা হলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত হয়।

মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ডোবায় ডুবে শিশু দুটির মৃত্যু হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে লাশ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

মাগুরাপানিতে ডুবে মৃত্যুমৃত্যুখুলনা বিভাগজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

কিশোরগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা না বাড়াতে উপসাগরীয় মিত্রদের সৌদির ‘গোপন বার্তা’

মার্কিন বাহিনীতে আক্রমণের কোনো পরিকল্পনা ছিল না ইরানের: কংগ্রেসকে পেন্টাগন

ভুলবশত ৩টি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে কুয়েত: মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সম্পর্কিত

রাঙামাটি থেকে উদ্ধার অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত

রাঙামাটি থেকে উদ্ধার অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত

দুদকের দুই মামলায় জামিন নাকচ সাবেক বিচারপতি মানিকের

দুদকের দুই মামলায় জামিন নাকচ সাবেক বিচারপতি মানিকের

ফেনী থেকে প্রথমবার বিসিবির কাউন্সিলর হলেন শরিফুল ইসলাম অপু

ফেনী থেকে প্রথমবার বিসিবির কাউন্সিলর হলেন শরিফুল ইসলাম অপু

চট্টগ্রামে সহকারী হাইকমিশন থেকে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে সহকারী হাইকমিশন থেকে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার