ঝিনাইদহে সড়ক ও জনপথ বিভাগের অভিযান, ২২ স্থাপনা উচ্ছেদ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে উচ্ছেদ অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণ ও সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে অধিগ্রহণ করা জমির ওপর গড়ে ওঠা বিভিন্ন স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ।

আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার পাঠানপাড়া, মনোহরপুরসহ মোট ২২টি স্থাপনায় এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

সওজ সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপা অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়কের ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকসমূহ সরলীকরণ ও যান চলাচল নিরাপদ করতে সরকারিভাবে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় আগে অধিগ্রহণ করা জমির ওপর থাকা দোকানপাট, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা অপসারণে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সওজ বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে এক্সকাভেটর দিয়ে স্থাপনাগুলো গুঁড়িয়ে দেন। পরে উচ্ছেদ করা স্থাপনার মালামাল ঘটনাস্থলেই নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতা ৫ লাখ ৩৫ হাজার টাকায় ক্রয় করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সওজের খুলনা বিভাগীয় এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পিজুস চন্দ্র দে, ঝিনাইদহ সওজের নির্বাহী প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী জিয়াউদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

ঝিনাইদহ সওজের সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর জানান, মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সড়কে দুর্ঘটনা কমবে এবং যান চলাচলে গতি ও নিরাপত্তা বাড়বে।

সওজের খুলনা বিভাগীয় এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পিজুস চন্দ্র দে বলেন, ‘আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণ করার জন্য সড়ক প্রশস্ত করা হচ্ছে। এর জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ৮ একরের মতো। আজ আমরা এক দশমিক শূন্য সাত একর জমি ফাঁকা করেছি। রাস্তা প্রশস্ত করে বাঁকগুলো সোজা করা হবে। আজ দুটি স্থানে কাঁচা, পাকা, আধা পাকাসহ ২২টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়।’

