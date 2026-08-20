মাগুরায় মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত, নারী-শিশু আহত

মাগুরা সদরে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক নারী ও এক শিশু আহত হয়েছে। তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মাগুরা-ঝিনাইদহ মহাসড়কের উপজেলার আবালপুর স্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন মাগুরা সদর উপজেলার বেঙ্গবেরইল গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে আশিকুর রহমান রিপন (৪৫) এবং পশ্চিম রামনগর গ্রামের গোলাম রব্বানীর ছেলে নাঈম (২৫)।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে মহাসড়কের আবালপুর স্কুলের সামনে দ্রুতগতির দুটি মোটরসাইকেলের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই মোটরসাইকেলের আরোহীরা গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে মাগুরা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরেকজনের মৃত্যু হয়। আহত নারী ও শিশুর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
হাসপাতালের চিকিৎসক মো. ইমরান আহমেদ জানান, আহতদের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। আরেকজনকে হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত আশিকুর রহমানের মেয়ে ও আরেক নারীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মাগুরা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহাবুবুর রহমান বলেন, নিহতদের মরদেহ মাগুরা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের অস্থায়ী লাশঘরে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
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