ঘুষ খাওয়া আর ‘মল’ খাওয়া সমান: সংস্কৃতিমন্ত্রী

দুর্নীতি, দখলদারি ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। তিনি বলেছেন, ‘ঘুষ খাওয়া আর “মল” খাওয়া সমান। অপরাধ করলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। যে দলের লোকই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলা সদরের ঐতিহ্যবাহী আমিনুর রহমান কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, ‘ঘুষ-দুর্নীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে চাই। ঘুষ খেয়ে যারা আত্মতৃপ্তি পেতে চায়, তাদের মতো জঘন্য প্রকৃতির লোক এই দেশটাকে এগিয়ে নিতে পারবে না।’
সংস্কৃতিমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ‘সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে কোনো রাজনৈতিক বা দলীয় পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। যাঁরা আমাদের ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও কার্ড পাবেন; যাঁরা দেননি, তাঁরাও পাবেন। এই কার্ড হবে প্রতিটি পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা কবজ, যার মাধ্যমে সরকারি সুবিধা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।’
মন্ত্রী নিতাই রায় বলেন, ছিন্নমূল মানুষকে প্রতিদিন ৫০০ টাকা করে সরকারি সহায়তা দেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো দলীয় প্রভাব থাকবে না। এ ছাড়া খাল খনন কর্মসূচি এবং নদী খননের মাধ্যমে কৃষি ও পরিবেশের আমূল পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। পরিবেশ রক্ষায় আগামী পাঁচ বছরে সারা দেশে ৫০ কোটি গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।
রাজনৈতিক ভিন্নমত থাকলেও জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকবে, আদর্শের পার্থক্য থাকবে, ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য থাকবে; কিন্তু দিন শেষে আমরা সবাই বাংলাদেশি। আমরা জনগণের মধ্যে বিভেদ নয়, ঐক্য চাই।’
আমিনুর রহমান কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি মো. তানভীর রহমান সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. মিজানুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মতিউর রহমান এবং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মো. মিজানুর রহমান কাবুল।
অনুষ্ঠান শেষে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীকে কলেজের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
