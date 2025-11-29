মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সুরাইয়া কাজী (১০) নামে এক পথচারী শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় মিম কাজী (১২) নামের আরেক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গাড়িতে থাকা একজনকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে মাদারীপুর সদর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের হবিগঞ্জ ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সুরাইয়া কাজী একই এলাকার দেলোয়ার কাজীর মেয়ে। গুরুতর আহত অপর শিশু মিম কাজী একই এলাকার মামুন কাজীর মেয়ে।
পুলিশ, নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির কাছেই রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া গতির একটি প্রাইভেটকার দুই শিশুকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সুরাইয়া কাজী মারা যায়।
আহত মিম কাজীকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এই খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় গাড়িতে থাকা ১৫-১৬ বছর বয়সী এক তরুণকে আটক করে উত্তেজিত জনতা গণপিটুনি দেয়। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, গাড়ির চালকসহ প্রাইভেটকারে থাকা যাত্রীরা সবাই মাতাল ছিল এবং তাদের সবার বয়স ছিল ১৫-১৬ বছরের মধ্যে। তবে, গাড়িতে থাকা আরও তিনজন দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
তিনি বলেন, "স্থানীয়রা গাড়িচালকসহ একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।"
মাদারীপুরে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সুরাইয়া কাজী (১০) নামে এক পথচারী শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় মিম কাজী (১২) নামের আরেক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গাড়িতে থাকা একজনকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে মাদারীপুর সদর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের হবিগঞ্জ ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সুরাইয়া কাজী একই এলাকার দেলোয়ার কাজীর মেয়ে। গুরুতর আহত অপর শিশু মিম কাজী একই এলাকার মামুন কাজীর মেয়ে।
পুলিশ, নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির কাছেই রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া গতির একটি প্রাইভেটকার দুই শিশুকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সুরাইয়া কাজী মারা যায়।
আহত মিম কাজীকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এই খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় গাড়িতে থাকা ১৫-১৬ বছর বয়সী এক তরুণকে আটক করে উত্তেজিত জনতা গণপিটুনি দেয়। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, গাড়ির চালকসহ প্রাইভেটকারে থাকা যাত্রীরা সবাই মাতাল ছিল এবং তাদের সবার বয়স ছিল ১৫-১৬ বছরের মধ্যে। তবে, গাড়িতে থাকা আরও তিনজন দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
তিনি বলেন, "স্থানীয়রা গাড়িচালকসহ একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।"
মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সুরাইয়া কাজী (১০) নামে এক পথচারী শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় মিম কাজী (১২) নামের আরেক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গাড়িতে থাকা একজনকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে মাদারীপুর সদর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের হবিগঞ্জ ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সুরাইয়া কাজী একই এলাকার দেলোয়ার কাজীর মেয়ে। গুরুতর আহত অপর শিশু মিম কাজী একই এলাকার মামুন কাজীর মেয়ে।
পুলিশ, নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির কাছেই রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া গতির একটি প্রাইভেটকার দুই শিশুকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সুরাইয়া কাজী মারা যায়।
আহত মিম কাজীকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এই খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় গাড়িতে থাকা ১৫-১৬ বছর বয়সী এক তরুণকে আটক করে উত্তেজিত জনতা গণপিটুনি দেয়। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, গাড়ির চালকসহ প্রাইভেটকারে থাকা যাত্রীরা সবাই মাতাল ছিল এবং তাদের সবার বয়স ছিল ১৫-১৬ বছরের মধ্যে। তবে, গাড়িতে থাকা আরও তিনজন দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
তিনি বলেন, "স্থানীয়রা গাড়িচালকসহ একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।"
মাদারীপুরে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সুরাইয়া কাজী (১০) নামে এক পথচারী শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় মিম কাজী (১২) নামের আরেক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গাড়িতে থাকা একজনকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে মাদারীপুর সদর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের হবিগঞ্জ ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সুরাইয়া কাজী একই এলাকার দেলোয়ার কাজীর মেয়ে। গুরুতর আহত অপর শিশু মিম কাজী একই এলাকার মামুন কাজীর মেয়ে।
পুলিশ, নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির কাছেই রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া গতির একটি প্রাইভেটকার দুই শিশুকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সুরাইয়া কাজী মারা যায়।
আহত মিম কাজীকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এই খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় গাড়িতে থাকা ১৫-১৬ বছর বয়সী এক তরুণকে আটক করে উত্তেজিত জনতা গণপিটুনি দেয়। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, গাড়ির চালকসহ প্রাইভেটকারে থাকা যাত্রীরা সবাই মাতাল ছিল এবং তাদের সবার বয়স ছিল ১৫-১৬ বছরের মধ্যে। তবে, গাড়িতে থাকা আরও তিনজন দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
তিনি বলেন, "স্থানীয়রা গাড়িচালকসহ একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।"
ঢাকাসহ দেশজুড়ে অনুভূত ২১ নভেম্বরের প্রবল ভূমিকম্পের জের মানুষের মন থেকে কাটেনি। ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর এক সপ্তাহে আরও সাতবার কিছুটা কম মাত্রার ভূমিকম্প বা পরাঘাতে কেঁপেছে দেশ। এই অবস্থায় লাখ লাখ বহুতল ভবনসহ অসংখ্য পাকা বাড়িতে ঠাসা রাজধানীজুড়েই উদ্বেগ রয়ে গেছে।৫ ঘণ্টা আগে
বরগুনার তালতলীর ফাতরার বনের নিশানবাড়িয়ায় বনদস্যুরা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তারাই দস্যুদের কাছে গাছ বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে বন বিভাগ এই অভিযোগ অস্বীকার করছে।৫ ঘণ্টা আগে
তিস্তা নদীর তীর রক্ষায় চলছে প্রায় দেড় কোটি টাকার বাঁধ সংস্কার প্রকল্প। কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত হয়েছে বালু লুট, রাজনৈতিক প্রভাব, পাউবো ও ঠিকাদারদের পকেট ভর্তির প্রকল্পে। ইস্টিমেটের নিয়ম লঙ্ঘন, নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা এবং নানা অনিয়মের জীবন্ত নমুনা এই প্রকল্প।৫ ঘণ্টা আগে
ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে রয়েছে গার্মেন্টসপল্লি খ্যাত ঢাকার কেরানীগঞ্জ। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে ওঠা এ পল্লিতে ছোট-বড় ১০ হাজারের বেশি তৈরি পোশাক কারখানায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছেন প্রায় ১০ লাখ মানুষ।৫ ঘণ্টা আগে
সৈয়দ ঋয়াদ, ঢাকা
ঢাকাসহ দেশজুড়ে অনুভূত ২১ নভেম্বরের প্রবল ভূমিকম্পের জের মানুষের মন থেকে কাটেনি। ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর এক সপ্তাহে আরও সাতবার কিছুটা কম মাত্রার ভূমিকম্প বা পরাঘাতে কেঁপেছে দেশ। এই অবস্থায় লাখ লাখ বহুতল ভবনসহ অসংখ্য পাকা বাড়িতে ঠাসা রাজধানীজুড়েই উদ্বেগ রয়ে গেছে। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিধিবিধান মানা এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সক্রিয় নজরদারি কম থাকা উদ্বেগের বড় কারণ। বড় ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারি কর্তৃপক্ষ ও নাগরিকদের প্রস্তুতি কতটা, সেই প্রশ্নও অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে।
ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলীরা বলছেন, রাজধানীতে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলেও ভয়াবহ বিপর্যয় হতে পারে। শতাব্দীর বেশি সময় এই অঞ্চলে খুব বড় মাত্রার ভূমিকম্প না হওয়ায় ভূগর্ভে টেকটোনিক প্লেটগুলোর সংযোগস্থলে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। এ কারণে এখানে বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছু আগে-পরে তা ঘটবেই। তবে তা কবে হবে, আগেই বলা সম্ভব নয়। এ কারণে ভবন নির্মাণ ও সংস্কারে সতর্কতা এবং ভূমিকম্প ঘটলে করণীয় বিষয়ে সচেতনতার দিকে নজর দেওয়াই সবচেয়ে জরুরি কাজ। এ ক্ষেত্রে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।
গত ১০ বছরে রাজউক, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের করা গবেষণায় বলা হয়েছে, রাজধানীর নদী-তীরবর্তী বা নিচু জলাভূমি ভরাট করে তৈরি করা এলাকাগুলো ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এসব স্থানে ভবন নির্মাণে বাড়তি সতর্কতার কথা বলা হয়েছে। তবে রাজধানীর আরও অনেক এলাকার মতো নিচু জমি ভরাট করে নির্মিত ভবনগুলোরও বেশির ভাগ তৈরি হয়েছে যথাযথভাবে নিয়ম না মেনে। খোদ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নিজেদের সমীক্ষার বরাত দিয়ে বলেছে, টাঙ্গাইলের মধুপুর ফল্টে (চ্যুতি) ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরের ৪০ শতাংশ ভবন ধসে পড়তে পারে।
বুয়েটসহ বিভিন্ন গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের গবেষণা বলছে, পুরান ঢাকার অর্ধেকের বেশি ভবনের বয়স ৩০ থেকে ৪৫ বছর। নিচু জমিতে বালু ফেলে অসংখ্য বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে।
ফায়ার সার্ভিসের প্রস্তুতি
ভূমিকম্পের বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রস্তুতি নিয়ে জানতে চাইলে সংস্থাটির পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লে. কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভূমিকম্পের মাত্রার ওপর নির্ভর করবে সবকিছু। আমাদের যথেষ্ট দক্ষ জনবল রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন যন্ত্রপাতির কথা। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, ৭ বা ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ৪ থেকে ৬ লাখ ভবন ধসে পড়তে পারে। এই অবস্থায় শুধু যন্ত্রপাতির সংখ্যার বিষয়টি আর বিবেচ্য হবে না; তখন এটি আর সক্ষমতার মধ্যে থাকবে না। ভয়াবহ ভূমিকম্পে আধুনিক প্রযুক্তিও কখনো কখনো অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে।’
আজাদ আনোয়ার আরও বলেন, ‘বাস্তবতা হচ্ছে, কিছু জায়গায় ফায়ার সার্ভিস পৌঁছাতেও পারবে না। আর ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হলেও তা খুব একটা ফলপ্রসূ কিছু হবে না। এই ধরনের দুর্যোগে পুরো জাতিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি সব উদ্যোগ প্রয়োজন হবে।’
গবেষণায় বলা হয়েছে, ঢাকার ৫০ শতাংশ ভবন নির্মিত হয়েছে মাটির সঠিক গুণগত মান পরীক্ষা ছাড়াই। নকশা অনুযায়ী রড বা কংক্রিট ব্যবহার করা হয়নি ৪০ শতাংশ ভবনে। আর ২৫ শতাংশ বাণিজ্যিক ভবনে অনুমোদিত নকশা পরে পরিবর্তন করা হয়েছে। এই বাস্তবতায় প্রকৌশলী ও স্থপতিরা ঢাকায় ভবন নির্মাণের বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ভূমিকম্প বিশারদ সৈয়দ হুমায়ুন আখতার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাজধানী ঢাকার মতো একটি জনবহুল শহর দিনের পর দিন অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। এখন হঠাৎ রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো কিছু পরিবর্তন করা যাবে না। তবে জনগণকে সচেতন করা, এই বিষয়ে গণমাধ্যমে বেশি বেশি প্রচার করা, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি। তাহলে ক্ষতি কমানো সম্ভব।’
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ভবনের কলামে ৩ মিলিমিটারের বেশি চওড়া ফাটল, বিমে তির্যক ফাটল এবং বেসমেন্ট, ছাদ বা লিফটের শ্যাফটে দীর্ঘ ফাটল থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।
পুরান ঢাকার চকবাজারের এক ব্যবসায়ী বললেন, ‘শুক্রবারের ভূমিকম্পের পর দরজা আটকে যায়। দেয়ালেও ফাটল। কিন্তু এখান থেকে বের হয়ে যাব কোথায়? নিরাপদ বাসা কোথায় পাব? নিশ্চয়তা কী?’
আতঙ্কিত হওয়া যাবে না
আমাদের দেশে সাধারণত ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হয়ে বেশি হতাহতের ঘটনা ঘটে। গত শুক্রবারের ভূমিকম্পটি বড় ধরনের ঝাঁকুনি দেওয়ায় তা আতঙ্কিত করেছে সবাইকে। তবে এ বিষয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের ২৫০ শয্যার টিবি হাসপাতালের উপপরিচালক আয়শা আক্তার বলেন, ‘ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হওয়া যাবে না; বিশেষ করে শিশু, নারী ও বৃদ্ধরা ট্রমাটাইজড হয়ে পড়ে। এতে ঝুঁকি আরও বাড়বে। ভূমিকম্পের সময় সবাইকে ভবনের নিরাপদ স্থানে থাকার চেষ্টা করতে হবে। ফায়ার সার্ভিসসহ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মানতে হবে।’
বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
পরিস্থিতি মোকাবিলায় উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ভবনের তালিকা প্রকাশ, সরকারি-বেসরকারি জরুরি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট গঠন, ফল্টলাইনভিত্তিক রিস্ক জোন চিহ্নিত করা, পুরান ঢাকা ও মিরপুরে বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা সমীক্ষা, ভবন সংস্কারে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বা তহবিল ও জনগণকে ফাটল-নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য নগর ও পরিবেশবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাজধানী ঢাকার ভবনগুলোর ৯৪ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে অবৈধ ও অনুমোদনহীন। একটি নীতিমালার মধ্য দিয়ে প্রতিটি ভবন পরীক্ষা করে সেগুলো নিরাপদ করার একটি সরকারি নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয় সেটি বাস্তবায়ন করছে না।’
ঢাকাসহ দেশজুড়ে অনুভূত ২১ নভেম্বরের প্রবল ভূমিকম্পের জের মানুষের মন থেকে কাটেনি। ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর এক সপ্তাহে আরও সাতবার কিছুটা কম মাত্রার ভূমিকম্প বা পরাঘাতে কেঁপেছে দেশ। এই অবস্থায় লাখ লাখ বহুতল ভবনসহ অসংখ্য পাকা বাড়িতে ঠাসা রাজধানীজুড়েই উদ্বেগ রয়ে গেছে। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিধিবিধান মানা এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সক্রিয় নজরদারি কম থাকা উদ্বেগের বড় কারণ। বড় ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারি কর্তৃপক্ষ ও নাগরিকদের প্রস্তুতি কতটা, সেই প্রশ্নও অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে।
ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলীরা বলছেন, রাজধানীতে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলেও ভয়াবহ বিপর্যয় হতে পারে। শতাব্দীর বেশি সময় এই অঞ্চলে খুব বড় মাত্রার ভূমিকম্প না হওয়ায় ভূগর্ভে টেকটোনিক প্লেটগুলোর সংযোগস্থলে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। এ কারণে এখানে বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছু আগে-পরে তা ঘটবেই। তবে তা কবে হবে, আগেই বলা সম্ভব নয়। এ কারণে ভবন নির্মাণ ও সংস্কারে সতর্কতা এবং ভূমিকম্প ঘটলে করণীয় বিষয়ে সচেতনতার দিকে নজর দেওয়াই সবচেয়ে জরুরি কাজ। এ ক্ষেত্রে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।
গত ১০ বছরে রাজউক, বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের করা গবেষণায় বলা হয়েছে, রাজধানীর নদী-তীরবর্তী বা নিচু জলাভূমি ভরাট করে তৈরি করা এলাকাগুলো ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এসব স্থানে ভবন নির্মাণে বাড়তি সতর্কতার কথা বলা হয়েছে। তবে রাজধানীর আরও অনেক এলাকার মতো নিচু জমি ভরাট করে নির্মিত ভবনগুলোরও বেশির ভাগ তৈরি হয়েছে যথাযথভাবে নিয়ম না মেনে। খোদ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নিজেদের সমীক্ষার বরাত দিয়ে বলেছে, টাঙ্গাইলের মধুপুর ফল্টে (চ্যুতি) ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরের ৪০ শতাংশ ভবন ধসে পড়তে পারে।
বুয়েটসহ বিভিন্ন গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের গবেষণা বলছে, পুরান ঢাকার অর্ধেকের বেশি ভবনের বয়স ৩০ থেকে ৪৫ বছর। নিচু জমিতে বালু ফেলে অসংখ্য বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে।
ফায়ার সার্ভিসের প্রস্তুতি
ভূমিকম্পের বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রস্তুতি নিয়ে জানতে চাইলে সংস্থাটির পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লে. কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভূমিকম্পের মাত্রার ওপর নির্ভর করবে সবকিছু। আমাদের যথেষ্ট দক্ষ জনবল রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন যন্ত্রপাতির কথা। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, ৭ বা ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ৪ থেকে ৬ লাখ ভবন ধসে পড়তে পারে। এই অবস্থায় শুধু যন্ত্রপাতির সংখ্যার বিষয়টি আর বিবেচ্য হবে না; তখন এটি আর সক্ষমতার মধ্যে থাকবে না। ভয়াবহ ভূমিকম্পে আধুনিক প্রযুক্তিও কখনো কখনো অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে।’
আজাদ আনোয়ার আরও বলেন, ‘বাস্তবতা হচ্ছে, কিছু জায়গায় ফায়ার সার্ভিস পৌঁছাতেও পারবে না। আর ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হলেও তা খুব একটা ফলপ্রসূ কিছু হবে না। এই ধরনের দুর্যোগে পুরো জাতিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি সব উদ্যোগ প্রয়োজন হবে।’
গবেষণায় বলা হয়েছে, ঢাকার ৫০ শতাংশ ভবন নির্মিত হয়েছে মাটির সঠিক গুণগত মান পরীক্ষা ছাড়াই। নকশা অনুযায়ী রড বা কংক্রিট ব্যবহার করা হয়নি ৪০ শতাংশ ভবনে। আর ২৫ শতাংশ বাণিজ্যিক ভবনে অনুমোদিত নকশা পরে পরিবর্তন করা হয়েছে। এই বাস্তবতায় প্রকৌশলী ও স্থপতিরা ঢাকায় ভবন নির্মাণের বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ভূমিকম্প বিশারদ সৈয়দ হুমায়ুন আখতার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাজধানী ঢাকার মতো একটি জনবহুল শহর দিনের পর দিন অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। এখন হঠাৎ রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো কিছু পরিবর্তন করা যাবে না। তবে জনগণকে সচেতন করা, এই বিষয়ে গণমাধ্যমে বেশি বেশি প্রচার করা, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি। তাহলে ক্ষতি কমানো সম্ভব।’
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ভবনের কলামে ৩ মিলিমিটারের বেশি চওড়া ফাটল, বিমে তির্যক ফাটল এবং বেসমেন্ট, ছাদ বা লিফটের শ্যাফটে দীর্ঘ ফাটল থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।
পুরান ঢাকার চকবাজারের এক ব্যবসায়ী বললেন, ‘শুক্রবারের ভূমিকম্পের পর দরজা আটকে যায়। দেয়ালেও ফাটল। কিন্তু এখান থেকে বের হয়ে যাব কোথায়? নিরাপদ বাসা কোথায় পাব? নিশ্চয়তা কী?’
আতঙ্কিত হওয়া যাবে না
আমাদের দেশে সাধারণত ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হয়ে বেশি হতাহতের ঘটনা ঘটে। গত শুক্রবারের ভূমিকম্পটি বড় ধরনের ঝাঁকুনি দেওয়ায় তা আতঙ্কিত করেছে সবাইকে। তবে এ বিষয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের ২৫০ শয্যার টিবি হাসপাতালের উপপরিচালক আয়শা আক্তার বলেন, ‘ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হওয়া যাবে না; বিশেষ করে শিশু, নারী ও বৃদ্ধরা ট্রমাটাইজড হয়ে পড়ে। এতে ঝুঁকি আরও বাড়বে। ভূমিকম্পের সময় সবাইকে ভবনের নিরাপদ স্থানে থাকার চেষ্টা করতে হবে। ফায়ার সার্ভিসসহ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মানতে হবে।’
বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
পরিস্থিতি মোকাবিলায় উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ভবনের তালিকা প্রকাশ, সরকারি-বেসরকারি জরুরি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট গঠন, ফল্টলাইনভিত্তিক রিস্ক জোন চিহ্নিত করা, পুরান ঢাকা ও মিরপুরে বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা সমীক্ষা, ভবন সংস্কারে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বা তহবিল ও জনগণকে ফাটল-নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য নগর ও পরিবেশবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাজধানী ঢাকার ভবনগুলোর ৯৪ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে অবৈধ ও অনুমোদনহীন। একটি নীতিমালার মধ্য দিয়ে প্রতিটি ভবন পরীক্ষা করে সেগুলো নিরাপদ করার একটি সরকারি নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয় সেটি বাস্তবায়ন করছে না।’
মাদারীপুরে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সুরাইয়া কাজী (১০) নামে এক পথচারী শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় মিম কাজী (১২) নামের আরেক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গাড়িতে থাকা একজনকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পরে পুলিশের...১ ঘণ্টা আগে
বরগুনার তালতলীর ফাতরার বনের নিশানবাড়িয়ায় বনদস্যুরা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তারাই দস্যুদের কাছে গাছ বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে বন বিভাগ এই অভিযোগ অস্বীকার করছে।৫ ঘণ্টা আগে
তিস্তা নদীর তীর রক্ষায় চলছে প্রায় দেড় কোটি টাকার বাঁধ সংস্কার প্রকল্প। কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত হয়েছে বালু লুট, রাজনৈতিক প্রভাব, পাউবো ও ঠিকাদারদের পকেট ভর্তির প্রকল্পে। ইস্টিমেটের নিয়ম লঙ্ঘন, নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা এবং নানা অনিয়মের জীবন্ত নমুনা এই প্রকল্প।৫ ঘণ্টা আগে
ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে রয়েছে গার্মেন্টসপল্লি খ্যাত ঢাকার কেরানীগঞ্জ। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে ওঠা এ পল্লিতে ছোট-বড় ১০ হাজারের বেশি তৈরি পোশাক কারখানায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছেন প্রায় ১০ লাখ মানুষ।৫ ঘণ্টা আগে
আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি
বরগুনার তালতলীর ফাতরার বনের নিশানবাড়িয়ায় বনদস্যুরা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তারাই দস্যুদের কাছে গাছ বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে বন বিভাগ এই অভিযোগ অস্বীকার করছে।
স্থানীয়দের ভাষ্য, বন বিভাগের নিশানবাড়িয়া বিট কর্মকর্তা হায়দার আলীর কার্যালয়ের আধা কিলোমিটার দূরে বনের গাছ কেটে নিয়েছে দস্যুরা। অথচ ওই কর্মকর্তা দস্যুদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।
বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, শত বছর আগে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠে ম্যানগ্রোভ ফাতরার বন। ৪ হাজার ৪৮ দশমিক ৫৮ হেক্টর জমিতে গড়ে ওঠা এই বনে রয়েছে কেওড়া, সুন্দরী, গরান, গেওয়া, রেইনট্রি, করমচা, বাবলাসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ। ফাতরার বনকে নিশানবাড়িয়া ও সকিনা নামের দুটি বিটে বিভক্ত করেছে বন বিভাগ। ওই বনের নিশানবাড়িয়া বিটে অন্তত ২ হাজার একর বিস্তৃত জমি রয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি বলেন, গহিন বনে স্থানীয়দের যোগাযোগ কম থাকায় দস্যুরা অবাধে গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। বিট কর্মকর্তা হায়দার আলীর যোগসাজশে দস্যু দেলোয়ার হোসেন, রাসেল, বেল্লাল, মিলন, সোহাগসহ একটি বাহিনী ওই বনের গাছ কেটে নিচ্ছে।
গত বৃহস্পতিবার নিশানবাড়িয়া বিট কর্মকর্তার কার্যালয়ের আধা কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ সওদাগরপাড়া আবাসনের পশ্চিম পাশে সরেজমিনে দেখা যায়, নিশানবাড়িয়া খালপাড়ের একটু ভেতরে কেওড়া ও সুন্দরীগাছ কেটে নিয়েছে বনদস্যুরা। ওই গাছের ডালপালা আবাসনের একটি ঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। খালপাড়ে দুটি বড় কেওড়াগাছ কেটে রাখা হয়েছে। আরেকটি কেওড়াগাছ কেটে নিয়ে গেছে। গাছের গোড়া (মূল) পড়ে আছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নিশানবাড়িয়া এলাকায় বসবাসরত কয়েকজন বলেন, বনদস্যুরা বিভিন্নভাবে গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বন বিভাগের লোকজন দেখেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। দ্রত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।
স্থানীয় সাখাওয়াত বলেন, ‘রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তবে রক্ষা করবে কে? বন বিভাগের লোকজনই তো বনদস্যু লালনপালন করেন। বেশ কয়েক দিন ধরে দস্যুরা বনের গাছ কাটছে; কিন্তু বন বিভাগের লোকজন এসে দেখে যায়; ব্যবস্থা নেয় না।’
বনদস্যু দেলোয়ার হোসেন কেওড়াগাছ কাটার কথা স্বীকার করে বলেন, ‘বন কর্মকর্তার অনুমতি ছাড়া কেউ কি বনের গাছ কাটতে পারে?’ তিনি (বন কর্মকর্তা) অনুমতি দিয়েছেন; তাই দুটি গাছ কেটেছি।’
ওই গাছেরই ডালপালা ঘরে লুকিয়ে রাখার কথা স্বীকার করেন দেলোয়ার।
ফাতরার বনের নিশানবাড়িয়া বিট কর্মকর্তা হায়দার আলী বনের গাছ বিক্রির কথা অস্বীকার করে বলেন, ‘কয়েকটি গাছ বনদস্যুরা কেটেছে। ওই গাছ জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় বনদস্যুদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।’
বন বিভাগের তালতলী রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. মতিউর রহমান বলেন, ‘বনের গাছ কেটে নেওয়ার খবর জেনেছি। যারা গাছ কেটেছে, তাদের বিরুদ্ধে বিট কর্মকর্তাকে মামলা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
তালতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সেবক মণ্ডল বলেন, ‘বিষয়টি আমি জেনেছি। বন কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পটুয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক নুরুন্নাহার বলেন, ‘আমি এখানে নতুন যোগদান করে চট্টগ্রামে প্রশিক্ষণে আছি। বিষয়টি ডিএফওকে অবহিত করা হবে।’
বরগুনা জেলা প্রশাসক তাছলিমা আক্তার বলেন, এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে তালতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বরগুনার তালতলীর ফাতরার বনের নিশানবাড়িয়ায় বনদস্যুরা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তারাই দস্যুদের কাছে গাছ বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে বন বিভাগ এই অভিযোগ অস্বীকার করছে।
স্থানীয়দের ভাষ্য, বন বিভাগের নিশানবাড়িয়া বিট কর্মকর্তা হায়দার আলীর কার্যালয়ের আধা কিলোমিটার দূরে বনের গাছ কেটে নিয়েছে দস্যুরা। অথচ ওই কর্মকর্তা দস্যুদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।
বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, শত বছর আগে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠে ম্যানগ্রোভ ফাতরার বন। ৪ হাজার ৪৮ দশমিক ৫৮ হেক্টর জমিতে গড়ে ওঠা এই বনে রয়েছে কেওড়া, সুন্দরী, গরান, গেওয়া, রেইনট্রি, করমচা, বাবলাসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ। ফাতরার বনকে নিশানবাড়িয়া ও সকিনা নামের দুটি বিটে বিভক্ত করেছে বন বিভাগ। ওই বনের নিশানবাড়িয়া বিটে অন্তত ২ হাজার একর বিস্তৃত জমি রয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি বলেন, গহিন বনে স্থানীয়দের যোগাযোগ কম থাকায় দস্যুরা অবাধে গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। বিট কর্মকর্তা হায়দার আলীর যোগসাজশে দস্যু দেলোয়ার হোসেন, রাসেল, বেল্লাল, মিলন, সোহাগসহ একটি বাহিনী ওই বনের গাছ কেটে নিচ্ছে।
গত বৃহস্পতিবার নিশানবাড়িয়া বিট কর্মকর্তার কার্যালয়ের আধা কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ সওদাগরপাড়া আবাসনের পশ্চিম পাশে সরেজমিনে দেখা যায়, নিশানবাড়িয়া খালপাড়ের একটু ভেতরে কেওড়া ও সুন্দরীগাছ কেটে নিয়েছে বনদস্যুরা। ওই গাছের ডালপালা আবাসনের একটি ঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। খালপাড়ে দুটি বড় কেওড়াগাছ কেটে রাখা হয়েছে। আরেকটি কেওড়াগাছ কেটে নিয়ে গেছে। গাছের গোড়া (মূল) পড়ে আছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নিশানবাড়িয়া এলাকায় বসবাসরত কয়েকজন বলেন, বনদস্যুরা বিভিন্নভাবে গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বন বিভাগের লোকজন দেখেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। দ্রত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।
স্থানীয় সাখাওয়াত বলেন, ‘রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তবে রক্ষা করবে কে? বন বিভাগের লোকজনই তো বনদস্যু লালনপালন করেন। বেশ কয়েক দিন ধরে দস্যুরা বনের গাছ কাটছে; কিন্তু বন বিভাগের লোকজন এসে দেখে যায়; ব্যবস্থা নেয় না।’
বনদস্যু দেলোয়ার হোসেন কেওড়াগাছ কাটার কথা স্বীকার করে বলেন, ‘বন কর্মকর্তার অনুমতি ছাড়া কেউ কি বনের গাছ কাটতে পারে?’ তিনি (বন কর্মকর্তা) অনুমতি দিয়েছেন; তাই দুটি গাছ কেটেছি।’
ওই গাছেরই ডালপালা ঘরে লুকিয়ে রাখার কথা স্বীকার করেন দেলোয়ার।
ফাতরার বনের নিশানবাড়িয়া বিট কর্মকর্তা হায়দার আলী বনের গাছ বিক্রির কথা অস্বীকার করে বলেন, ‘কয়েকটি গাছ বনদস্যুরা কেটেছে। ওই গাছ জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় বনদস্যুদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।’
বন বিভাগের তালতলী রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. মতিউর রহমান বলেন, ‘বনের গাছ কেটে নেওয়ার খবর জেনেছি। যারা গাছ কেটেছে, তাদের বিরুদ্ধে বিট কর্মকর্তাকে মামলা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
তালতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সেবক মণ্ডল বলেন, ‘বিষয়টি আমি জেনেছি। বন কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পটুয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক নুরুন্নাহার বলেন, ‘আমি এখানে নতুন যোগদান করে চট্টগ্রামে প্রশিক্ষণে আছি। বিষয়টি ডিএফওকে অবহিত করা হবে।’
বরগুনা জেলা প্রশাসক তাছলিমা আক্তার বলেন, এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে তালতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
মাদারীপুরে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সুরাইয়া কাজী (১০) নামে এক পথচারী শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় মিম কাজী (১২) নামের আরেক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গাড়িতে থাকা একজনকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পরে পুলিশের...১ ঘণ্টা আগে
ঢাকাসহ দেশজুড়ে অনুভূত ২১ নভেম্বরের প্রবল ভূমিকম্পের জের মানুষের মন থেকে কাটেনি। ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর এক সপ্তাহে আরও সাতবার কিছুটা কম মাত্রার ভূমিকম্প বা পরাঘাতে কেঁপেছে দেশ। এই অবস্থায় লাখ লাখ বহুতল ভবনসহ অসংখ্য পাকা বাড়িতে ঠাসা রাজধানীজুড়েই উদ্বেগ রয়ে গেছে।৫ ঘণ্টা আগে
তিস্তা নদীর তীর রক্ষায় চলছে প্রায় দেড় কোটি টাকার বাঁধ সংস্কার প্রকল্প। কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত হয়েছে বালু লুট, রাজনৈতিক প্রভাব, পাউবো ও ঠিকাদারদের পকেট ভর্তির প্রকল্পে। ইস্টিমেটের নিয়ম লঙ্ঘন, নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা এবং নানা অনিয়মের জীবন্ত নমুনা এই প্রকল্প।৫ ঘণ্টা আগে
ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে রয়েছে গার্মেন্টসপল্লি খ্যাত ঢাকার কেরানীগঞ্জ। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে ওঠা এ পল্লিতে ছোট-বড় ১০ হাজারের বেশি তৈরি পোশাক কারখানায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছেন প্রায় ১০ লাখ মানুষ।৫ ঘণ্টা আগে
আব্দুর রহিম পায়েল, গঙ্গাচড়া (রংপুর)
তিস্তা নদীর তীর রক্ষায় চলছে প্রায় দেড় কোটি টাকার বাঁধ সংস্কার প্রকল্প। কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত হয়েছে বালু লুট, রাজনৈতিক প্রভাব, পাউবো ও ঠিকাদারদের পকেট ভর্তির প্রকল্পে। ইস্টিমেটের নিয়ম লঙ্ঘন, নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা এবং নানা অনিয়মের জীবন্ত নমুনা এই প্রকল্প। প্রশাসনের নীরবতায় সবকিছুই ঘটছে স্থানীয়দের চোখের সামনে। ফলে নদীর তীর রক্ষার এই প্রকল্প স্থানীয়দের জন্য নতুন বিপদ নিয়ে আসার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
রংপুর পাউবো সূত্রে জানা গেছে, ইউএনডিপির অর্থায়নে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার নোহালী ইউনিয়নে তিস্তা নদীর ডান তীর (১২০৬ মিটার) রক্ষা বাঁধ সংস্কারের জন্য ১ কোটি ৩৮ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। কাজের দায়িত্ব পেয়েছেন রংপুরের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হাসিবুল হাসান। কিন্তু বাস্তবে কাজ করছেন রংপুরের ভরত প্রসাদ নামের এক সাব ঠিকাদার। কিন্তু বাঁধ সংস্কারে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। সরেজমিনে অভিযোগের সত্যতাও মিলেছে।
প্রকল্পের কাজ শুরুর আগে নির্দিষ্ট স্থানে কাজের ধরন ও ইস্টিমেটের বিবরণ দিয়ে নোটিশ বোর্ড টাঙানোর কথা থাকলেও তা না করে চুপিসারে পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলামকে ম্যানেজ করে কাজ করা হচ্ছে। ইস্টিমেটে বলা হয়েছে, বাঁধে মাটি ফেলার আগে পাড়ে কমপক্ষে ৬০ মিলিমিটার বাঁশের খুঁটি, পেগ ও নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি দড়ি ব্যবহার করে প্রোফাইল স্থাপন করতে হবে।
এ ছাড়া দূরের এলাকা থেকে ট্রাক, নৌকা বা অন্য মাধ্যমে মাটি, কাদা, সিল্ট ও প্রয়োজনীয় মিশ্রণ আনার কথা। ভরাট শেষে বাঁধে ঘাস ও গাছের চারা রোপণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে ইস্টিমেটে। কিন্তু সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। নোহালী ইউনিয়নের মাঝাপাড়া থেকে বৈরাতী এলাকা পর্যন্ত ৩০০ মিটার বাঁধের কাজ শুধু বালু ফেলেই শেষ করা হয়েছে। আর বাকি কাজের জন্য সেখান থেকে আধা কিলোমিটার দূরে সাপমারি এলাকায় নদীতে ড্রেজার মেশিন বসিয়ে বাঁধে বালু উত্তোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
বালু উত্তোলনের বিষয়ে কথা হয় শ্রমিক সেরাজুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমরাই চারজন এখানে বালু উত্তোলনের কাজ করি। আমাদের চারজনকে দৈনিক ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। আর মেশিনের তেল ঠিকাদার দেয়। নদীর বালু তোলার পাউবোর এক্সইএন (পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী) স্যার জানেন।’
কথা হয় স্থানীয় বাসিন্দা রহিমা বেগম, মাহফুজা বেগম, হামিদসহ বৈরাতী এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, ‘এখানকার আশরাফ চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের মামা সাবেক মেম্বার ওয়াহেদ, বকুল মেম্বার (ইউপি সদস্য ও নোহালী ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব), আজহারুল মেম্বার এই কাজের সদস্য। এরাই নদীতে মেশিন বসিয়ে বাঁধে বালু তুলছেন। এর আগে বাইরে থেকে মাটি আনার কথা ছিল। টাকা নাকি বেশি লাগে, এ জন্য তাঁরা নদীতে মেশিন বসিয়ে বালু তুলছেন। কিছু বালু এখানে ফেলছেন, আর বেশির ভাগ বালু ট্রলি দিয়ে বিক্রি করছেন। কিছু বলতে গেলে বলেন, আমরা সরকারের কাজ করছি। মহিলা মানুষ বেশি কথা না বলে এখান থেকে যান। এ জন্য আমরা কিছু বলি নাই।’
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বলেন, ‘আমি ৩৭ বছর পানি উন্নয়ন বোর্ডে কাজ করেছি। এখন আমার বয়স ৭০, মাথার সব চুল পেকে গেছে। এরা যে কাজগুলো করছে এভাবে কাজ করলে চিন্তা করেন, সামনের বন্যায় আমাদের বাড়িঘর ভেঙে যাবে, এখান থেকে পালাতে হবে। এই যে নদীর বালুগুলো তুলছে আবার বিক্রি করছে, এগুলো তো পাউবোর এক্সইএনের সামনেই তুলছে। প্রথমে এলাকার লোকজন বাধা দিছিল, তাতে এক্সইএনের যে ব্যবহার! বলেন, আপনারা এখানে কী বুঝবেন? বেশি কথা না বলে এখান থেকে যান।’
জানতে চাইলে সাব ঠিকাদার ভরত প্রসাদ মোবাইল ফোনে বলেন, ‘ইউপি চেয়ারম্যান, বিএনপির তিন সদস্য আর এনসিপির নেতাদের ম্যানেজ করেই কাজ করি। তাঁদের বাদ দিয়ে কি সেখানে কাজ করা যাবে?’ বাঁধ সংস্কার কাজে বাঁশ সরবরাহ করা নিয়ে তিনি বলেন, ‘মাঝখানে শুনলাম ওদের মধ্যেই হিসিং (মারামারি) চলছে। এ বাঁশ কাটে, ও বাঁশ কাটে, এনসিপি কাটে, জামায়াত কাটে, বিএনপি কাটে-ওরা মারামারি লাগাইছে। এজন্যই আমি এখন সাইটে যাওয়া বন্ধ করেছি। বলেছি-আগে ওদের মীমাংসা হোক।’ কোন কোন দলের নেতা প্রভাব খাটায় জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এগুলো বলে কী হবে? কাজটা তো আমাকে দীর্ঘ মেয়াদে করতে হবে। পুলিশ না হয় এক দিন-দুদিন যাবে, এরপর কী হবে?’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ইউপি সদস্য ও ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘এগুলো সবাই মিলে আমরাই করতেছি। সমস্যা নাই, আপনাদের (সাংবাদিক) বিষয়টা দেখা যাবে।’ জাতীয় পার্টির নোহালী ইউনিয়ন সভাপতি ও বর্তমান নোহালী ইউপি চেয়ারম্যান আশরাফ আলী বলেন, ‘ওনাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। সে আমার সঙ্গে কথা বলে না, আর আপনাকে বলছে আমাকে নাকি ম্যানেজ করছে।’
উপজেলা বিএনপির সভাপতি চাঁদ সরকার বলেন, ‘সত্যিই বিষয়টা নিয়ে আমার জানা নেই। তবে যদি কোনো ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা এর সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলের নাম ভাঙিয়ে এ ধরনের অপকর্ম করার সুযোগ নেই।’ এনসিপির উপজেলা প্রধান সমন্বয়কারী রিফাত চৌধুরী বলেন, ‘আমি এসব সম্পর্কে কিছুই জানি না।’
গঙ্গাচড়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির নায়েবুজ্জামান বলেন, ‘আপনার কাছ থেকে বিষয়টি শোনার পর আমরা ওই ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাদের বিষয়ে কিছু বলেননি। আমরা বলতে পারি, আমরা বা আমাদের নেতা-কর্মী কেউ এই বিষয়ে কিছু জানেন না।’
রংপুর পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলামের কাছে তিস্তা থেকে বালু তোলার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি প্রথমে বলেন, ‘তিস্তা থেকে বালু না তুললে কাজ করবে কোন বালু দিয়ে?’ পরে তাঁর সামনে ইস্টিমেট বের করে কথা বললে তাৎক্ষণিক বক্তব্য পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন, ‘আমি তো অনিয়ম দেখে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। আর সেখান থেকে ওই বালু সরাতে বলেছি। সব সরিয়ে নতুন করে কাজ করতে বলেছি।’
এ বিষয়ে ইউএনও মাহমুদ হাসান মৃধা বলেন, ‘নোহালী ইউনিয়নের বাঁধের কাজ ও বালু উত্তোলনের বিষয়ে তদন্ত করে আমরা দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’ রংপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মাদ এনামুল আহসান বলেন, ‘নোহালী ইউনিয়নের পাউবোর কাজ এবং বালু উত্তোলন বিষয়ে ইউএনওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেবেন।’
তিস্তা নদীর তীর রক্ষায় চলছে প্রায় দেড় কোটি টাকার বাঁধ সংস্কার প্রকল্প। কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত হয়েছে বালু লুট, রাজনৈতিক প্রভাব, পাউবো ও ঠিকাদারদের পকেট ভর্তির প্রকল্পে। ইস্টিমেটের নিয়ম লঙ্ঘন, নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা এবং নানা অনিয়মের জীবন্ত নমুনা এই প্রকল্প। প্রশাসনের নীরবতায় সবকিছুই ঘটছে স্থানীয়দের চোখের সামনে। ফলে নদীর তীর রক্ষার এই প্রকল্প স্থানীয়দের জন্য নতুন বিপদ নিয়ে আসার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
রংপুর পাউবো সূত্রে জানা গেছে, ইউএনডিপির অর্থায়নে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার নোহালী ইউনিয়নে তিস্তা নদীর ডান তীর (১২০৬ মিটার) রক্ষা বাঁধ সংস্কারের জন্য ১ কোটি ৩৮ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। কাজের দায়িত্ব পেয়েছেন রংপুরের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হাসিবুল হাসান। কিন্তু বাস্তবে কাজ করছেন রংপুরের ভরত প্রসাদ নামের এক সাব ঠিকাদার। কিন্তু বাঁধ সংস্কারে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। সরেজমিনে অভিযোগের সত্যতাও মিলেছে।
প্রকল্পের কাজ শুরুর আগে নির্দিষ্ট স্থানে কাজের ধরন ও ইস্টিমেটের বিবরণ দিয়ে নোটিশ বোর্ড টাঙানোর কথা থাকলেও তা না করে চুপিসারে পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলামকে ম্যানেজ করে কাজ করা হচ্ছে। ইস্টিমেটে বলা হয়েছে, বাঁধে মাটি ফেলার আগে পাড়ে কমপক্ষে ৬০ মিলিমিটার বাঁশের খুঁটি, পেগ ও নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি দড়ি ব্যবহার করে প্রোফাইল স্থাপন করতে হবে।
এ ছাড়া দূরের এলাকা থেকে ট্রাক, নৌকা বা অন্য মাধ্যমে মাটি, কাদা, সিল্ট ও প্রয়োজনীয় মিশ্রণ আনার কথা। ভরাট শেষে বাঁধে ঘাস ও গাছের চারা রোপণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে ইস্টিমেটে। কিন্তু সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। নোহালী ইউনিয়নের মাঝাপাড়া থেকে বৈরাতী এলাকা পর্যন্ত ৩০০ মিটার বাঁধের কাজ শুধু বালু ফেলেই শেষ করা হয়েছে। আর বাকি কাজের জন্য সেখান থেকে আধা কিলোমিটার দূরে সাপমারি এলাকায় নদীতে ড্রেজার মেশিন বসিয়ে বাঁধে বালু উত্তোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
বালু উত্তোলনের বিষয়ে কথা হয় শ্রমিক সেরাজুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমরাই চারজন এখানে বালু উত্তোলনের কাজ করি। আমাদের চারজনকে দৈনিক ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। আর মেশিনের তেল ঠিকাদার দেয়। নদীর বালু তোলার পাউবোর এক্সইএন (পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী) স্যার জানেন।’
কথা হয় স্থানীয় বাসিন্দা রহিমা বেগম, মাহফুজা বেগম, হামিদসহ বৈরাতী এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, ‘এখানকার আশরাফ চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের মামা সাবেক মেম্বার ওয়াহেদ, বকুল মেম্বার (ইউপি সদস্য ও নোহালী ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব), আজহারুল মেম্বার এই কাজের সদস্য। এরাই নদীতে মেশিন বসিয়ে বাঁধে বালু তুলছেন। এর আগে বাইরে থেকে মাটি আনার কথা ছিল। টাকা নাকি বেশি লাগে, এ জন্য তাঁরা নদীতে মেশিন বসিয়ে বালু তুলছেন। কিছু বালু এখানে ফেলছেন, আর বেশির ভাগ বালু ট্রলি দিয়ে বিক্রি করছেন। কিছু বলতে গেলে বলেন, আমরা সরকারের কাজ করছি। মহিলা মানুষ বেশি কথা না বলে এখান থেকে যান। এ জন্য আমরা কিছু বলি নাই।’
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বলেন, ‘আমি ৩৭ বছর পানি উন্নয়ন বোর্ডে কাজ করেছি। এখন আমার বয়স ৭০, মাথার সব চুল পেকে গেছে। এরা যে কাজগুলো করছে এভাবে কাজ করলে চিন্তা করেন, সামনের বন্যায় আমাদের বাড়িঘর ভেঙে যাবে, এখান থেকে পালাতে হবে। এই যে নদীর বালুগুলো তুলছে আবার বিক্রি করছে, এগুলো তো পাউবোর এক্সইএনের সামনেই তুলছে। প্রথমে এলাকার লোকজন বাধা দিছিল, তাতে এক্সইএনের যে ব্যবহার! বলেন, আপনারা এখানে কী বুঝবেন? বেশি কথা না বলে এখান থেকে যান।’
জানতে চাইলে সাব ঠিকাদার ভরত প্রসাদ মোবাইল ফোনে বলেন, ‘ইউপি চেয়ারম্যান, বিএনপির তিন সদস্য আর এনসিপির নেতাদের ম্যানেজ করেই কাজ করি। তাঁদের বাদ দিয়ে কি সেখানে কাজ করা যাবে?’ বাঁধ সংস্কার কাজে বাঁশ সরবরাহ করা নিয়ে তিনি বলেন, ‘মাঝখানে শুনলাম ওদের মধ্যেই হিসিং (মারামারি) চলছে। এ বাঁশ কাটে, ও বাঁশ কাটে, এনসিপি কাটে, জামায়াত কাটে, বিএনপি কাটে-ওরা মারামারি লাগাইছে। এজন্যই আমি এখন সাইটে যাওয়া বন্ধ করেছি। বলেছি-আগে ওদের মীমাংসা হোক।’ কোন কোন দলের নেতা প্রভাব খাটায় জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এগুলো বলে কী হবে? কাজটা তো আমাকে দীর্ঘ মেয়াদে করতে হবে। পুলিশ না হয় এক দিন-দুদিন যাবে, এরপর কী হবে?’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ইউপি সদস্য ও ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘এগুলো সবাই মিলে আমরাই করতেছি। সমস্যা নাই, আপনাদের (সাংবাদিক) বিষয়টা দেখা যাবে।’ জাতীয় পার্টির নোহালী ইউনিয়ন সভাপতি ও বর্তমান নোহালী ইউপি চেয়ারম্যান আশরাফ আলী বলেন, ‘ওনাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। সে আমার সঙ্গে কথা বলে না, আর আপনাকে বলছে আমাকে নাকি ম্যানেজ করছে।’
উপজেলা বিএনপির সভাপতি চাঁদ সরকার বলেন, ‘সত্যিই বিষয়টা নিয়ে আমার জানা নেই। তবে যদি কোনো ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা এর সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলের নাম ভাঙিয়ে এ ধরনের অপকর্ম করার সুযোগ নেই।’ এনসিপির উপজেলা প্রধান সমন্বয়কারী রিফাত চৌধুরী বলেন, ‘আমি এসব সম্পর্কে কিছুই জানি না।’
গঙ্গাচড়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির নায়েবুজ্জামান বলেন, ‘আপনার কাছ থেকে বিষয়টি শোনার পর আমরা ওই ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাদের বিষয়ে কিছু বলেননি। আমরা বলতে পারি, আমরা বা আমাদের নেতা-কর্মী কেউ এই বিষয়ে কিছু জানেন না।’
রংপুর পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলামের কাছে তিস্তা থেকে বালু তোলার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি প্রথমে বলেন, ‘তিস্তা থেকে বালু না তুললে কাজ করবে কোন বালু দিয়ে?’ পরে তাঁর সামনে ইস্টিমেট বের করে কথা বললে তাৎক্ষণিক বক্তব্য পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন, ‘আমি তো অনিয়ম দেখে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। আর সেখান থেকে ওই বালু সরাতে বলেছি। সব সরিয়ে নতুন করে কাজ করতে বলেছি।’
এ বিষয়ে ইউএনও মাহমুদ হাসান মৃধা বলেন, ‘নোহালী ইউনিয়নের বাঁধের কাজ ও বালু উত্তোলনের বিষয়ে তদন্ত করে আমরা দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’ রংপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মাদ এনামুল আহসান বলেন, ‘নোহালী ইউনিয়নের পাউবোর কাজ এবং বালু উত্তোলন বিষয়ে ইউএনওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেবেন।’
মাদারীপুরে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সুরাইয়া কাজী (১০) নামে এক পথচারী শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় মিম কাজী (১২) নামের আরেক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গাড়িতে থাকা একজনকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পরে পুলিশের...১ ঘণ্টা আগে
ঢাকাসহ দেশজুড়ে অনুভূত ২১ নভেম্বরের প্রবল ভূমিকম্পের জের মানুষের মন থেকে কাটেনি। ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর এক সপ্তাহে আরও সাতবার কিছুটা কম মাত্রার ভূমিকম্প বা পরাঘাতে কেঁপেছে দেশ। এই অবস্থায় লাখ লাখ বহুতল ভবনসহ অসংখ্য পাকা বাড়িতে ঠাসা রাজধানীজুড়েই উদ্বেগ রয়ে গেছে।৫ ঘণ্টা আগে
বরগুনার তালতলীর ফাতরার বনের নিশানবাড়িয়ায় বনদস্যুরা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তারাই দস্যুদের কাছে গাছ বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে বন বিভাগ এই অভিযোগ অস্বীকার করছে।৫ ঘণ্টা আগে
ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে রয়েছে গার্মেন্টসপল্লি খ্যাত ঢাকার কেরানীগঞ্জ। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে ওঠা এ পল্লিতে ছোট-বড় ১০ হাজারের বেশি তৈরি পোশাক কারখানায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছেন প্রায় ১০ লাখ মানুষ।৫ ঘণ্টা আগে
কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে রয়েছে গার্মেন্টসপল্লি খ্যাত ঢাকার কেরানীগঞ্জ। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে ওঠা এ পল্লিতে ছোট-বড় ১০ হাজারের বেশি তৈরি পোশাক কারখানায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছেন প্রায় ১০ লাখ মানুষ। পাশাপাশি আগানগর, জিনজিরা, শুভাঢ্যা, কালিন্দী, কোন্ডা, শাক্তা ইউনিয়নসহ আশপাশের এলাকায় বসবাস করছেন আরও বিপুলসংখ্যক মানুষ। সব মিলিয়ে কেরানীগঞ্জের এই শিল্পঘন এলাকায় প্রায় ২০ লাখ মানুষ ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছেন।
এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত রাস্তা নেই, নেই বড় কোনো মাঠ কিংবা পর্যাপ্ত খোলা জায়গা। ফলে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হলেই বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীর।
বুড়িগঙ্গার পাড়ঘেঁষা আগানগর, জিনজিরা ও শুভাঢ্যা অঞ্চলে গড়ে উঠেছে দেশের অন্যতম বৃহৎ তৈরি পোশাক শিল্পাঞ্চল। বলা হয়, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পোশাক এখান থেকেই সরবরাহ করা হয়। পল্লিতে কিছু পরিকল্পিত মার্কেট ও ভবন থাকলেও অধিকাংশ কারখানা পুরোনো বসতবাড়ি, ছোট ছোট কামরা এবং সরু গলির মধ্যে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ ভবনের নেই সঠিক অনুমোদন, মানা হয়নি বিল্ডিং কোড। অনেক ভবনের চারপাশে খোলা জায়গা নেই, আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। আগুন লাগা বা ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে দ্রুত বের হওয়ার উপযুক্ত পথও নেই বেশির ভাগ ভবনে।
জেলা পরিষদ মার্কেটের দোতলায় একটি প্যান্ট কারখানায় সাত বছর ধরে কাজ করা স্থানীয় ইমরান হোসেন বলেন, ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পে পুরো মার্কেট ভবন অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে ওঠে। মানুষ দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে, কয়েকজন আহতও হন। বন্ধের দিন হওয়ায় বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। তিনি আরও বলেন, জেলা পরিষদ মার্কেটের কয়েকটি পিলারের নিচে মাটি ফাঁপা অবস্থায় রয়েছে, ভূমিকম্প আরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।
ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম ও সোহেল রানা বলেন, ৬ মাত্রার বেশি ভূমিকম্প হলে কেরানীগঞ্জে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটবে। সরু রাস্তা, ঘনবসতি ও অপরিকল্পিত ভবনের কারণে উদ্ধারকাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। বড় ধরনের দুর্ঘটনার আগেই কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।
কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ স্টেশন অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, গার্মেন্টসপল্লির নূর মার্কেট, তানাকা সুপার মার্কেট, হেলাল টাওয়ার, গ্রিন টাওয়ারসহ একাধিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কয়েক দিন আগে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে জিনজিরার একটি সাততলা ভবন হেলে পড়েছে, আগেও কয়েকটি বিল্ডিং পড়ে গেছে। শুভাঢ্যা, আগানগর, জিনজিরা এলাকায় যেভাবে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনা হলে ফায়ার সার্ভিসের তেমন কিছু করার থাকবে না।
কেরানীগঞ্জ গার্মেন্টস ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, এই শিল্পাঞ্চল দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এখানে নিরাপত্তামূলক অবকাঠামো ও রাজউকের পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। তিনি বলেন, যথাযথ বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন, খোলা জায়গা নিশ্চিতকরণ, প্রশস্ত সড়ক এবং জরুরি উদ্ধার ব্যবস্থার উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি। দ্রুত কার্যকর সিদ্ধান্ত না নিলে ২০ লাখ মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যেকোনো সময় বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিনাত ফৌজিয়া বলেন, তিনটি ঘনবসতি ইউনিয়নে ১০ হাজার কারখানার শ্রমিক এবং স্থানীয় নিয়ে ২০ লাখেরও বেশি মানুষের বসবাস। গার্মেন্টসপল্লিসহ বিভিন্ন এলাকায় ভবনগুলো অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। তবে নতুন মার্কেট ও ভবনগুলো আধুনিক নকশা অনুসরণ করে নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে কেরানীগঞ্জ নিরাপদ ও পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে উঠবে।
ভূমিকম্পের চরম ঝুঁকিতে রয়েছে গার্মেন্টসপল্লি খ্যাত ঢাকার কেরানীগঞ্জ। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে ওঠা এ পল্লিতে ছোট-বড় ১০ হাজারের বেশি তৈরি পোশাক কারখানায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করছেন প্রায় ১০ লাখ মানুষ। পাশাপাশি আগানগর, জিনজিরা, শুভাঢ্যা, কালিন্দী, কোন্ডা, শাক্তা ইউনিয়নসহ আশপাশের এলাকায় বসবাস করছেন আরও বিপুলসংখ্যক মানুষ। সব মিলিয়ে কেরানীগঞ্জের এই শিল্পঘন এলাকায় প্রায় ২০ লাখ মানুষ ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছেন।
এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত রাস্তা নেই, নেই বড় কোনো মাঠ কিংবা পর্যাপ্ত খোলা জায়গা। ফলে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হলেই বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীর।
বুড়িগঙ্গার পাড়ঘেঁষা আগানগর, জিনজিরা ও শুভাঢ্যা অঞ্চলে গড়ে উঠেছে দেশের অন্যতম বৃহৎ তৈরি পোশাক শিল্পাঞ্চল। বলা হয়, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পোশাক এখান থেকেই সরবরাহ করা হয়। পল্লিতে কিছু পরিকল্পিত মার্কেট ও ভবন থাকলেও অধিকাংশ কারখানা পুরোনো বসতবাড়ি, ছোট ছোট কামরা এবং সরু গলির মধ্যে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ ভবনের নেই সঠিক অনুমোদন, মানা হয়নি বিল্ডিং কোড। অনেক ভবনের চারপাশে খোলা জায়গা নেই, আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। আগুন লাগা বা ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগে দ্রুত বের হওয়ার উপযুক্ত পথও নেই বেশির ভাগ ভবনে।
জেলা পরিষদ মার্কেটের দোতলায় একটি প্যান্ট কারখানায় সাত বছর ধরে কাজ করা স্থানীয় ইমরান হোসেন বলেন, ২১ নভেম্বরের ভূমিকম্পে পুরো মার্কেট ভবন অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে ওঠে। মানুষ দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে, কয়েকজন আহতও হন। বন্ধের দিন হওয়ায় বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। তিনি আরও বলেন, জেলা পরিষদ মার্কেটের কয়েকটি পিলারের নিচে মাটি ফাঁপা অবস্থায় রয়েছে, ভূমিকম্প আরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।
ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম ও সোহেল রানা বলেন, ৬ মাত্রার বেশি ভূমিকম্প হলে কেরানীগঞ্জে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটবে। সরু রাস্তা, ঘনবসতি ও অপরিকল্পিত ভবনের কারণে উদ্ধারকাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। বড় ধরনের দুর্ঘটনার আগেই কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।
কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ স্টেশন অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, গার্মেন্টসপল্লির নূর মার্কেট, তানাকা সুপার মার্কেট, হেলাল টাওয়ার, গ্রিন টাওয়ারসহ একাধিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কয়েক দিন আগে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে জিনজিরার একটি সাততলা ভবন হেলে পড়েছে, আগেও কয়েকটি বিল্ডিং পড়ে গেছে। শুভাঢ্যা, আগানগর, জিনজিরা এলাকায় যেভাবে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনা হলে ফায়ার সার্ভিসের তেমন কিছু করার থাকবে না।
কেরানীগঞ্জ গার্মেন্টস ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, এই শিল্পাঞ্চল দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এখানে নিরাপত্তামূলক অবকাঠামো ও রাজউকের পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। তিনি বলেন, যথাযথ বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন, খোলা জায়গা নিশ্চিতকরণ, প্রশস্ত সড়ক এবং জরুরি উদ্ধার ব্যবস্থার উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি। দ্রুত কার্যকর সিদ্ধান্ত না নিলে ২০ লাখ মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যেকোনো সময় বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিনাত ফৌজিয়া বলেন, তিনটি ঘনবসতি ইউনিয়নে ১০ হাজার কারখানার শ্রমিক এবং স্থানীয় নিয়ে ২০ লাখেরও বেশি মানুষের বসবাস। গার্মেন্টসপল্লিসহ বিভিন্ন এলাকায় ভবনগুলো অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। তবে নতুন মার্কেট ও ভবনগুলো আধুনিক নকশা অনুসরণ করে নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে কেরানীগঞ্জ নিরাপদ ও পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে উঠবে।
মাদারীপুরে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সুরাইয়া কাজী (১০) নামে এক পথচারী শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় মিম কাজী (১২) নামের আরেক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা প্রাইভেটকারটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গাড়িতে থাকা একজনকে আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পরে পুলিশের...১ ঘণ্টা আগে
ঢাকাসহ দেশজুড়ে অনুভূত ২১ নভেম্বরের প্রবল ভূমিকম্পের জের মানুষের মন থেকে কাটেনি। ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর এক সপ্তাহে আরও সাতবার কিছুটা কম মাত্রার ভূমিকম্প বা পরাঘাতে কেঁপেছে দেশ। এই অবস্থায় লাখ লাখ বহুতল ভবনসহ অসংখ্য পাকা বাড়িতে ঠাসা রাজধানীজুড়েই উদ্বেগ রয়ে গেছে।৫ ঘণ্টা আগে
বরগুনার তালতলীর ফাতরার বনের নিশানবাড়িয়ায় বনদস্যুরা বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তারাই দস্যুদের কাছে গাছ বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে বন বিভাগ এই অভিযোগ অস্বীকার করছে।৫ ঘণ্টা আগে
তিস্তা নদীর তীর রক্ষায় চলছে প্রায় দেড় কোটি টাকার বাঁধ সংস্কার প্রকল্প। কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত হয়েছে বালু লুট, রাজনৈতিক প্রভাব, পাউবো ও ঠিকাদারদের পকেট ভর্তির প্রকল্পে। ইস্টিমেটের নিয়ম লঙ্ঘন, নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা এবং নানা অনিয়মের জীবন্ত নমুনা এই প্রকল্প।৫ ঘণ্টা আগে