Ajker Patrika
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মাদারীপুর

মাদারীপুরে কোটি টাকার নকল সিগারেট জব্দ, আটক ৩

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে কোটি টাকার নকল সিগারেট জব্দ, আটক ৩
আটক তিনজন। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে অভিযান চালিয়ে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের নকল সিগারেট জব্দ করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। বুধবার (১ জুলাই) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফারিহা রফিক ভাবনা।

আটক ব্যক্তিরা হলেন কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার লোকমান খারকান্দি গ্রামের মোরশেদ মিয়ার ছেলে ও পিকআপচালক নাদিম মিয়া (২৭), মাদারীপুর সদর উপজেলার ব্রাহ্মন্দী এলাকার মৃত আদেল উদ্দিনের ছেলে আতাহার মিয়া (৬২) এবং রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার কাঁঠালবাড়ি গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে মোহাম্মদ সোহেল রানা (৫৪)।

পুলিশ জানায়, নিয়মিত চেকপোস্ট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সদর উপজেলার ঝাউদি ইউনিয়নের মোবারকদী এলাকায় সড়কে অভিযান চালায় সদর মডেল থানা-পুলিশ। এ সময় সিগারেটবোঝাই একটি সন্দেহভাজন কাভার্ড ভ্যানে তল্লাশি চালানো হয়। সন্দেহের ভিত্তিতে ভ্যাট ও শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তাদের খবর দিলে তাঁরা ঘটনাস্থলে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সিগারেটগুলো নকল বলে নিশ্চিত করেন।

অভিযানে কাভার্ড ভ্যান থেকে ১১০ কার্টন নকল সিগারেট জব্দ করা হয়, যার মূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, জব্দ করা নকল সিগারেট বাজারজাত করা হলে সরকারের প্রায় ৫৩ লাখ ৪৬ হাজার টাকার রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হতো। এ ছাড়া এসব নকল সিগারেট জনস্বাস্থ্য এবং বৈধ তামাক ব্যবসার জন্যও বড় ধরনের হুমকি সৃষ্টি করতে পারত।

বিষয়:

মাদারীপুরপুলিশঅভিযানঢাকা বিভাগসিগারেট
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