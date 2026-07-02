Ajker Patrika
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কক্সবাজার

মিয়ানমারে তীব্র বিস্ফোরণের শব্দ, কেঁপে উঠল টেকনাফ সীমান্ত

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
মিয়ানমারে তীব্র বিস্ফোরণের শব্দ, কেঁপে উঠল টেকনাফ সীমান্ত
টেকনাফ ও মিয়ানমার সীমান্তবর্তী নাফ নদী। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তে আবারও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল বুধবার রাত ৯টার পর থেকে সীমান্তের ওপার মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের ভেতর থেকে একের পর এক বিকট বিস্ফোরণের শব্দ এবং যুদ্ধবিমানের গর্জন ভেসে আসতে থাকে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় সীমান্তবর্তী এলাকার অনেক ঘরবাড়ি কেঁপে ওঠে। এতে সীমান্তবাসীর মধ্যে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

সীমান্তঘেঁষা সাবরাং ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান বলেন, রাত ৯টার পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিশেষ করে শাহপরীর দ্বীপ ও আশপাশের এলাকায় শব্দের তীব্রতা বেশি অনুভূত হয়। ফলে সীমান্তবর্তী মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

টেকনাফ পৌরসভার জালিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা দিল মোহাম্মদ দিলু জানান, বিকট বিস্ফোরণের শব্দ টেকনাফ শহর পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা গেছে। একই সঙ্গে নাফ নদীর ওপার থেকে মাঝেমধ্যে আগুনের ঝলকানিও দেখা যাচ্ছিল, যা কিছুক্ষণ পর আবার মিলিয়ে যায়। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিস্ফোরণের শব্দে অনেকেই ঘর থেকে বের হয়ে নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেন। নারী, শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে আতঙ্ক সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা গেছে।

স্থানীয় একাধিক সূত্রের দাবি, রাত ১০টা ২০ মিনিট পর্যন্ত মিয়ানমারের বিমানবাহিনী আরাকান আর্মির অবস্থান লক্ষ্য করে অন্তত ২৭টি বোমা নিক্ষেপ করেছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে মিয়ানমারে সংঘর্ষের সময় টেকনাফ সীমান্তে একই ধরনের বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল।

বিষয়:

টেকনাফমিয়ানমারচট্টগ্রাম বিভাগআতঙ্কসংঘাত
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